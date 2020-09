Učenci v hrvaškem Zagorju dobili povsem neustrezne zaščitne maske

V podjetju so za omenjeni portal sicer povedali, da neposredno z županijo niso poslovali in mask v Zagorje niso dostavili, pač pa jih je ta očitno kupila pri njihovih distributerjih. Pojasnili so tudi, da obstajajo različne velikosti, zato jim morajo naročniki sporočiti, katero potrebujejo. " Tudi največje maske se ob nekaj pranjih na 90 stopinj Celzija skrčijo, zato izdelujemo tudi takšne. Sicer pa ponujamo širok nabor mask ," so še dodali.

In medtem ko so druge hrvaške županije maske za šole naročile pri domačih proizvajalcih, se je Krapinsko-zagorska županija, ki sicer velja za srce tekstilne industrije, odločila drugače. Na deklaraciji mask je namreč označeno podjetje iz Zagreba, ki izdeluje zaščitno opremo.

Fotografije mask, za katere sklepajo, da jih je izbral, ker so bile najcenejše, so medijem poslali razburjeni starši, ki niso mogli verjeti svojim očem. " Po navodilih Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo morajo biti maske dvoslojne in se morajo obrazu tesno prilegati. V te maske pa se istočasno lahko ovijejo trije otroci," pojasnjujejo starši, ki ne vedo, ali bi se smejali ali jokali.

Zaščitne maske, ki so jih prejeli učenci desetih osnovnih šol v Zagorju, so povsem neprimerne.

Župan priznal napako in učencem obljubil nove maske

Kolar je po poročanju portala Index.hr na novinarski konferenci pojasnil, da so maske kupovali pri treh različnih dobaviteljih. Že med pripravami na novo šolsko leto so naročili 100.000 kirurških mask, za katere so odšteli 122.500 kun (dobrih 16.000 evrov). Ko pa so izvedeli, da bo nakup mask za šole obveza županij, so se podali v postopek nakupa in kontakt s proizvajalci. Županova namestnica Jasna Petek je prejšnji teden sporočila, da so v prvem naročilu kupili 33.000 platnenih mask, za katere so odšteli 196.416 kun (26.100 evrov). Odločili so se, da bodo za začetek vsakemu učencu dali po dve maski, eno na začetku, drugo pa ob koncu tedna, tako, da jih bodo njihovi starši med vikendom lahko oprali.

"Naročili smo tri modele mask – ene za otroke od 1. do 4. razreda, druge za otroke od 4. do 8. razreda, tretje pa za naše zaposlene, učitelje in eventuelno tudi za naše srednješolce," je pojasnil Kolar. "Žal se je pri dostavah zgodila napaka, tako da so na deset osnovnih šol prišle napačne, prevelike maske. V 20 osnovnih šolah in njihovih podružnicah, 53 jih je, pa ravnatelji niso imeli nobenih pripomb glede velikosti mask, ki so jih dobili," je še dodal. Prav tako pripomb niso dobili iz devetih srednjih šol.

Ravnatelji tistih desetih osnovnih šol, ki so prejele neustrezne maske, so se nato odločili, da jih bodo – glede na to, da jih učenci nižjih razredov ne potrebujejo – razdelili med starejše učence, njim pa bo županija že jutri dostavila druge, je obljubil Kolar. "To je bila izključno moja krivda, jaz bi moral preveriti, ali dobava poteka pravilno ali ne. Opravičujem se vsem staršem, katerih otroci so dobili prevelike maske, in ravnateljem, ki smo jih spravili v neugoden položaj," je še dejal.

Dodal je, da je pomembno, da so kljub vsemu ves čas spoštovali vsa epidemiološka priporočila in opomnil tudi na to, da se pouk zaradi okužbe enega od zaposlenih ni začel samo na eni od osnovnih šol na njihovem območju, in sicer v Loboru. Tam pouk poteka na daljavo.