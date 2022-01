Učinkovitost četrtega odmerka cepiva je pri omikronu nizka

Regev-Yochayjeva je še dejala, da so opazili okužbe tudi pri štirikrat cepljenih ljudeh in poudarila, da so rezultati preliminarni in zato natančnejših podatkov ne more dati.

Kako je potekala raziskava?

Približno 150 udeležencev študije je pred dvema tednoma prejelo četrti odmerek cepiva Pfizer-BioNTech. Pred tednom dni je drugih 120 udeležencev, po treh odmerkih cepiva Pfizer-BioNTech, prejelo še četrti odmerek cepiva Moderna. Gre za prvo testiranje po vsem svetu, ki preučuje četrti odmerek cepiva s kombiniranimi cepivi, je dejala Regeva. Rezultati obeh skupin so bili po enem tednu zelo podobni, je dodala.

Odločitev Izraela, da bodo ljudi z oslabljenim imunskim sistemom cepili še s četrtim odmerkom, bi po mnenju raziskovalke lahko imela majhno prednost. Ne priporoča pa cepljenja s četrtim odmerkom vsem prebivalcem. Med tistimi, ki so trenutno upravičeni do četrtega odmerka cepiva v Izraelu, so namreč tudi osebe, starejše od 60 let, in zdravstveno osebje. Regeva je namreč v dilemi ali naj glede na zgodnje rezultate študije Izrael nadaljuje z dajanjem četrtega odmerka zdravim ljudem, starejšim od 60 let.