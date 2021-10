Učinkovitost s časom upada, a visoka zaščita pred hudim potekom bolezni ostaja

Pri tem sodelujoči v raziskavi poudarjajo, da je upadanje učinkovitosti cepiv povezano tudi z vedenjem cepljenih oseb. "Cepljene osebe imajo več socialnih kontaktov kot necepljene in manj upoštevajo zaščitne ukrepe," so pojasnili.

Študija je še razkrila, da imunost oseb, ki se cepijo po prebolelem covidu, traja dlje. Še posebej je močna zaščita pri tistih, ki se cepijo takoj po okrevanju po covidu. "Na podlagi zbranih dokazov iz naše študije lahko rečemo, da je učinkovitost cepiv pri prebolevnikih in kasneje cepljenih višja kot pri osebah, ki so bile dvakrat cepljene, a okužbe niso prebolele," so sporočili.

Študija iz Izraela, v kateri je sodelovalo 4800 zdravstvenih delavcev, je pokazala, da raven protiteles po dveh odmerkih Pfizerja hitro upada zlasti med moškimi, osebami nad 65 let in osebami z imunosupresijo oziroma imunsko oslabljenim sistemom, poroča CNN.

Poročali smo že, da je Evropska agencija za zdravila odobrila tretji poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. Tretji odmerek lahko prejmejo ljudje s hudo oslabljenim imunskim sistemom, in sicer najmanj 28 dni po prejetem drugem odmerku. "O poživitvenem odmerku cepiva proti covidu-19 lahko razmišljamo pri ljudeh, starih 18 let in več, vsaj šest mesecev po drugem odmerku," je v izjavi zapisala EMA. Tudi v Sloveniji sledimo priporočilom EME.

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) pa je odobrila poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za osebe, starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem covida-19. Tretji odmerek lahko dobijo sedaj starejši od 65 let, mlajše osebe z zdravstvenimi težavami, zdravstveni delavci in vsi, ki so pri delu izpostavljeni veliki nevarnosti okužbe.