Učitelj z lažno pozitivnim testom ne sme v službo, čeprav je zdrav

Testiranje šolnikov postaja vse večji kaos. Učitelji, ki so bili na hitrem testu najprej pozitivni, kasneje pa so bili na PCR-testu, ki je zanesljivejši, negativni, se namreč ne morejo vrniti v službo. Tako imamo poleg nezadovoljnih staršev, ki hočejo, da vlada odpre šole, vse več nezadovoljnih ravnateljev in učiteljev, ki zaradi zmede ostajajo doma, namesto da bi učili.

