Učitelji in vzgojitelji se bodo morali testirati vsakih sedem dni

Odredba ministrstva za zdravje, objavljena v petek, določa, da se morajo vse osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, pred začetkom dela udeležiti testiranja na koronavirus.

Zaposlenim, ki so preboleli covid-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece, se testiranja ni treba udeležiti.

Po odredbi morajo zaposleni negativen izvid testiranja sporočiti predstojniku vzgojno-izobraževalnega zavoda. Potrebnost izvajanja testiranj bo minister za zdravje ugotavljal vsakih 14 dni.

Ministrstvo: Morebitno odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so ob objavi odredbe izrazili prepričanje, da bodo pedagoški delavci in zaposleni v vrtcih in šolah v veliki večini odgovorno pristopili tudi k testiranju,"saj je to družbena odgovornost vsakega posameznika". "Morebitno odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kršitev upoštevanja določil objavljene odredbe ministrstva za zdravje," so zapisali.

Za dodatno varnost zaposlenih vodstvom šol in vrtcev priporočajo tudi, da pri nadaljnjih nabavah zaščitnih mask za zaposlene zagotovijo uporabo varnejših mask tipa FFP-2.

Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič je v petek povedala, da učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli v živo izvajati pouka. Če bo test pozitiven, bodo šli domov v izolacijo in poklicali svojega zdravnika, ki jim bo dal nadaljnja navodila.