Četrtina učiteljev na eni izmed osnovnih šol pozitivna na hitrih testih

Ali se na množičnem testiranju na Ajdovskem ponavlja zgodba z lažnimi in nezanesljivimi rezultati hitrih testov Majbert Pharma s Polzele, Murske Sobote in Kranja? Na osnovni šoli Dobravlje pri Ajdovščini so namreč hitri testi pokazali okužbo pri kar četrtini vseh učiteljev. Zato so šli še na testiranje z bolj zanesljivimi PCR testi. Zdaj čakajo rezultate, a kot vse kaže, bodo, četudi bodo ti isti učitelji na PCR testih negativni, v torek morali ostati doma. Kaj pa pouk?

Ob osmi uri zjutraj je v ajdovski glasbeni šoli na odvzem brisa čakalo nekaj deset učiteljic in vzgojiteljic. Delavca zavoda Zdravje sta nekoliko zamudila in s testiranji začela trinajst minut kasneje. Slabe volje kljub zamudi in prazniku med šolniki ni bilo. "Niti pomislila nisem na to, da bi bila kakšna težava, ampak vse se naredi, da gre," pove Klavdija Jerončič, učitelijca OŠ Šturje. "Mislim, da so ljudje potrpežljivi, so vajeni dela v šolstvu, kjer moraš biti potrpežljiv. Mislim, da bo lepo teklo. Jaz sem tistim, ker je prišlo do majhne zamude, v imenu izvajalca opravičujem," pa Egon Stopar, direktor ZD Ajdovščina.

Med vzgojitelji in šolniki je bolj prevladovalo prešerno pričakovanje."Sigurno pa tudi malo vznemirjenja, kako bo spet po tolikem času. Tudi večina vseh otrok se sedaj vrača po dolgem času in kako bodo to sprejeli," priznavaEva Vidmar, vzgojiteljica vrtca Ajdovščina. Z njo se strinja tudi učitelj violine na glasbeni šoli v Novi Gorici Marko Kodelja: "Posebej najmlajše je zelo težko učiti, ker jim je treba vse poenostaviti, se jim fizično približati, jih prijeti za roke, postaviti prste, tako da to na daljavo je čaranje, bom rekel."

V Novi Gorici je 10 zaposlenih iz tamkajšnjega zdravstvenega doma testiralo 670 šolnikov in vzgojiteljev, dodatnih 250 v bolj oddaljenih šolah pa mobilna zunanja enota. Delo je teklo hitro in brez zamud. "Ko je dobra ekipa v ozadju, ni nikoli težko. To smo naredili zase, za svoje otroke in za vse ostale,"poudarja Nena Kerševan, zaposlena v ZD Nova Gorica. "Tako smo se odločili zato, da se izognemo pozitivnim rezultatom, ko so učitelji že v stiku z otroci, da bi se izognili temu, da morajo potem otroci oditi domov v karanteno,"pa izpostavi Mojca Vidic, pomočnica direktorice za zdravstveno nego v novogoriškem zdravstvenem domu.

icon-expand Učitelji z negativnim PCR testom bodo ponovno morali ostati doma. FOTO: Shutterstock

Takšen primer so imeli danes na Osnovni šoli Dobravlje, kjer je bila skoraj četrtina od 50 učiteljev pozitivna. Dodatno so popoldne opravili PCR teste. Preventivno bodo vsi, ki so bili na hitrih testih pozitivni, jutri ostali doma, pouk pa prilagodili. Na prilagojen način svoja vrata jutri odpirajo tudi številni obrtniki. V Ajdovščini so jih danes testirali po šolnikih. "Prav je, da se testira, da bi se čim prej to zajezilo, da bi bilo konec enkrat tega,"meni obrtnik Anton Lulik. Zavedajo se, da zgolj upoštevanje ukrepov in padanje okužb omogočata vračanje v običajen življenjski utrip.