Učiteljico aretirali, ker je cepila 17-letnega dijaka

Cepivo je, če ga ne znamo pravilno uporabljati, lahko tudi nevarno. Zdravniki in pooblaščeni zdravstveni delavci morajo namreč preveriti, da cepivo ni ponarejeno ali da mu ni potekel rok uporabe. Bolnike je treba vprašati tudi o njihovi zdravstveni anamnezi in spremljati njihovo reakcijo po vbodu.

Policija je sporočila, da je učiteljica Laura Russo dijaka cepila na svojem domu, čeprav ni imela dovoljenja za cepljenje ali soglasja fantovih staršev. Mediji poročajo, da 17-letni dijak ni bil cepljen proti svoji volji, saj naj bi cepivo želel prejeti. 54-letno Russojevo, ki poučuje biologijo, so priprli na silvestrovo.

Na videoposnetku, ki je nastal na Long Islandu, je slišati snemalca, ki dijaku reče: "V redu boš, upam. Tukaj imaš. Domače cepivo." Dijakovi starši naj bi policijo poklicali potem, ko je fant prišel domov in povedal, kaj se je zgodilo. "Pridobila je cepivo. Kako, še preiskujemo," je povedal policijski komisar Patrick Ryder.

Policija prav tako še ugotavlja, za katero vrsto cepiva gre. Na posnetku je sicer slišati, da gre za cepivo Johnson&Johnson. Za Američane, mlajše od 18 let, je sicer trenutno odobreno le cepivo Pfizer-BioNTech.

Ravnatelj srednje šole, kjer je 54-letna učiteljica zaposlena, je v izjavi sporočil, da so učiteljico premestili iz učilnice in jo prerazporedili do konca preiskave. Russojeva je obtožena nedovoljenega opravljanja poklica, sodna obravnava pa je razpisana za 21. januar. Če bo spoznana za krivo, ji grozijo štiri leta zapora.