Udeleženci poroke v Zagrebu virus razširili po vsej državi

Včeraj so na Hrvaškem potrdili 86 novih okužb, ena oseba je umrla. V samoizolaciji je 5272 ljudi. Skupno število okužb na Hrvaškem je sicer že preseglo 3000, največ okuženih pa v zadnjih dneh beležijo v Zagrebu, Osijeku, Požegi in Slavonskem Brodu. 85 pacientov potrebuje zdravniško oskrbo.

V soboto so ob koncu dneva so županije poročale o še 10 dodatnih okužbah, a bodo te vključene v današnjo statistiko hrvaške civilne zaščite.

Iz Zagreba danes poročajo o 25 novih okužbah. 14 je kontaktov že diagnosticiranih primerov, dva sta se okužila v nočnih klubih, za devet pa izvor ni znan. 126 osebam so odredili karanteno. Aktivno okuženih je v prestolnici trenutno skoraj 400 ljudi.

Novo žarišče koronavirusa pa je Slavonski Brod. Zabeležili so 10 novih okužb, od tega se jih je osem okužilo na poroki, ki se je odvila v Zagrebu. Od včeraj so opravili še dodatna testiranja, rezultati še niso znani. V povezavi z omenjeno poroko so epidemiologi odkrili 26 pozitivnih na koronavirus, ki pa so okužbo razširili po vsej državi: od Slavonije do Kvarnerja in Dalmacije.

Poroke so se udeležili tudi trije zaposleni v eni od bolnišnic, v samoizolaciji pa je zdaj 32 zaposlenih, ki so bili njihovi bližnji kontakti. Oboleli s poroke so večinoma mlajše osebe, ki so razvili le blažjo obliko bolezni. V Primorsko-goranski županiji so odkrili štiri nove okužbe, tri osebe so kontakti družine obolelega, ki se je udeležil omenjene poroke.