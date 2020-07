Če so bili pred tedni glavni krivec za širjenje novega koronavirusa pri nas vnosi iz tujine, so zdaj sporna množična druženja pred uvedbo omejitve. Govorili smo z udeležencem rojstnodnevnega piknika, na katerem so se okužili trije ljudje. Zakaj NIJZ ni vsem odredil karantene? Bi jim jo sploh lahko? In zakaj so morali za testiranja plačevati sami?

Prijetno pozno junijsko popoldne, piknik v naravi ... "Imeli smo rojstnodnevno zabavo, bilo nas je približno 30. Kmalu po zabavi smo izvedeli, da je bil eden od udeležencev pozitiven na covid," pripoveduje naš sogovornik. Spominja se, kako ga je poklical epidemiolog, povprašal o stiku z okuženim. Ne razume, zakaj zoper nikogar ni bila odrejena karantena, niti testirali jih niso. So se pa sami, samoplačniško. "Samoplačniški testi so nam dali še drugi oziroma tretji in četrti primer. Zaskrbljujoče je bilo to, da osebi, ki sta bili pozitivni na covid, nista kazali nikakršnih simptomov. In potem je res nastala panika. Spet smo klicali na NIJZ." icon-expand Epidemiologi so jasni: ne moremo kar vseh poslati v karanteno. "Delo epidemiologov je do neke mere detektivsko," pravi Nuška Čakš Jager iz Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ. Prva naloga je poiskati stike in med njimi najti tvegane stike. "Na splošno velja, da gre za tvegan stik, če smo z nekom skupaj na razdalji, manjši od metra pa pol, več kot 15 minut," pojasnjuje Mateja Logariz Infekcijske klinike UKCLJ. Tudi testiranje vsepovprek nima smisla. "Sam test v tistem trenutku pri visoko rizičnem kontaktu še morda ne bo napotek ali pa bo lažna varnost, da bo nekdo mislil, da je vse v redu z njim," še doda Čakš Jagerjeva. Zgolj prejšnji teden smo v Sloveniji odkrili 132 primerov. Kar 73 jih je bilo povezanih z lokalnim virom okužbe, kar pomeni, da so druženja tista, ki so privedla do povečanega števila lokalnih prenosov. Zato je stroka vesela, da je vlada omejila druženja. In hkrati s strahom pogleduje v prihodnost. Kaj bo, če je denimo na maturantskem izletu na Obonjanu med 300 dijaki zgolj en covid pozitiven? "Komu zdaj nameniti vprašanje odgovornosti, ne odškodninske, ampak moralne? In ta vam ne uide," je v oddaji 24UR ZVEČERpredstavniku agencije Mondial dejal Andrej Šter, vodja konzularne službe na MZZ. PREBERI ŠE Šter predstavniku Mondiala: Moralna odgovornost vam ne uide Ni treba pozabiti na poletje, a uživajte v njem odgovorno, polagajo na srce infektologi. Kar pomeni, da se družite zgolj z ljudmi, ki jih poznate.