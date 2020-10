'Zmanjkovalo mi je sape. Vsak kašelj mi je pobral več kisika, kot mi ga je uspelo vdihniti'

51-letnik je bil sicer zdrav, imel je le nekoliko povišan krvni tlak. Predvideva, da se je okužil na delovnem mestu. Njegov sodelavec se je namreč udeležil krsta, kjer je imel eden izmed gostov covid-19. "On je šel po tem, ko je za to izvedel, v samoizolacijo, ko se je vrnil v službo in je v dveh dneh zbolel, pa se je naš vodja odločil in nas vse poslal na testiranje. Opravili smo ga sedem dni po zadnjem rizičnem stiku."

A medtem ko se je stanju 51-letniku izboljšalo,"na oddelku niso imeli vsi te sreče, moj 'sosed' je v tem času izvedel, da je pozitivna še njegova žena, tudi njo so priklopili na kisik, tako da se kalvarija nadaljuje ... Ta strah za svojce in družino je enako boleč kot bolezen sama."Družina 51-letnika se na srečo ni okužila, pri tem pa doma pazijo in skrbijo za varnost in zaščito. Še danes (dva tedna po pozitivnem testu) je v izolaciji doma, kjer so uredili nekakšno izolacijsko sobo. Brez zaščitne opreme"nihče ne pride niti do vrat moje sobe. Vse, kar uporabim in dam potem pred vrata, prebrišem s krpo in sprejem za dezinfekcijo. Nato še enkrat vse prebrišejo in dezinficirajo."

Na vprašanje, kaj bi sporočil tistim, ki dvomijo o resnosti razmer, pa odgovarja: "Lažje sprejemljiva je maska za enkratno uporabo kot tista, ki ti jo v bolnišnici namestijo za dotok kisika. Naredimo to zase in za svoje najbližje. Bistveni človekovi pravici sta tisti do življenja in zdravja, šele nato lahko govorimo o drugih. Če razumemo bolezen, se da veliko narediti, tudi sami lahko poskrbimo za to, da zamejimo širjenje okužbe, že znotraj družine. Bojim pa se, da bomo kmalu prišli do situacije, ko bodo ljudje verjeli zaradi osebnih izkušenj in to spoznanje plačali z visoko ceno."