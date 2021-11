PRENOS V ŽIVO: Strokovnjaki UKC Ljubljana o dolgotrajnih posledicah covida

O dolgotrajnih posledicah covida so izjavo, ki jo prenašamo v živo, podali štirje govorci. Doc. dr. Vojka Gorjup je spregovorila o ECMO zdravljenju najzahtevnejši pacientov na intenzivni terapiji, doc. dr. Tomaž Štupnik o dosežkih pri izvajanju transplantacij v UKCL v času covida, doc. dr. Matevž Harlander o tem, zakaj je bolje ohraniti svoja pljuča in kakšne so omejitve po presaditvi pljuč, prim. mag. Matjaž Turel pa o izkušnjah post covid ambulante.

Doc. dr. Vojka Gorjup je spregovorila o ECMO zdravljenju najzahtevnejši pacientov na intenzivni terapiji in poudarila, da takšnih pljuč, kot jih imajo nekateri covidni bolniki, še ni videla.

"Nekateri pacienti se še vedno branijo, da bi šli na aparat za dihanje. Jaz jim povem, da bodo lepo zaspali, pljučem pa bomo dali čas, da bodo počivala in se pozdravila. Ko boste pozdravljeni, vas zbudimo in pljuča bodo normalno delala naprej," je povedala Gorjupova in dodala, da je to najboljši scenarij. "So pa scenariji, ki ne grejo po tej poti," je dejala in pojasnila, da pljuča razpadajo. V nekaterih primerih bolnikom zagotovijo dvojno pomoč.

Tomaž Štupnik je spregovoril o dosežkih pri izvajanju transplantacij v UKCL v času covida. Pojansil je, da so doslej pljuča presadili petim osebam, pri katerih ni bilo druge izbire. "Zadnjo smo izvedli pri ženski srednjih let, ki je za covidom zbolela po porodu," je pojasinil. Kot pravi, vsi programi transplantacij normalno tečejo naprej. Skupaj so letos izvedli že 12 transplantacij pljuč, kot pravi je teh, zaradi covida, nekoliko več.

"Transplantacija je le en procent zdravljenja, tako včasih pravim," je dejal in pojasnil, da je takšno zdravljenje in rehabilitacija zelo zahtevno. Zmorejo jo samo bolniki, ki so bili prej v dobri telesni formi, z dobrim imunskim sistemom.

Matevž Harlander je spregovoril o tem, zakaj je bolje ohraniti svoja pljuča in kakšne so omejitve po presaditvi pljuč. Pojasnil je, da nekdo s transplantiranimi pljuči ne more biti nikoli več v takšnem stanju kot je bil prej. "To je metoda, ki je rezervirana za izbrane bolnike," je dejal, saj ni nujno, da jih bo telo lepo sprejelo. V nekaterih primerih lahko pride tudi do zapletov.

Prim. mag. Matjaž Turel pa je spregovoril o izkušnjah post covid ambulante. "Svoje delo je treba analizirati, da se naučimo, kaj je covid in kakšne posledice pušča," je dejal. Obdelali so koli 140 bolnikov, 50 odstotkov je bilo takšnih s težkom potekom, 10 dostotkov takih, ki so bili tudi ventilirani. "Bolniki so še imeli simptome, rentgenske slike pa so bile že veliko boljše," je pojasnil.

Pri tistih 10 odstokoih, ki so najtežje prebolevali covid, so posledice večje, a se tudi pri njih stanje počasi popravlja. Paciente bodo spremljali še naprej, nekatere spremljajo že več kot leto dni.