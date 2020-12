UKC Ljubljana in Geneplanet sklenila dogovor o nabavi hitrih testov

Na podlagi okvirnega sporazuma pa je UKC Ljubljana pred dnevi podjetju Geneplanet oddal javno naročilo do 10. decembra 2020 do 10. februarja 2021 v vrednosti 28.500 evrov oz. 31.205,5 evra z DDV, je razvidno s portala javnih naročil.

Antigenski testi so testi, s katerimi določajo sestavine mikroorganizmov v vzorcih. Zasnovani so na različnih principih, zato so njihove analitske zmogljivosti zelo različne. Pri teh testih prisotnosti virusa ne določajo tako, da bi pomnoževali virusne gene, ki so morebiti prisotni v vzorcu, kot to počnejo pri molekularne oz. testiranju PCR, ampak uporabijo umetno izdelana protitelesa in z njimi iščejo virusne delce pri bolniku. Prednost teh testov je predvsem hitrost, saj je rezultat znan v nekaj minutah. Vendar se na račun hitrosti izgubi zanesljivost.