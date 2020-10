UKC Ljubljana in Maribor iščeta prostovoljce

Poziv prostovoljcem je Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana) objavil na spletni strani prostovoljstvo.org. V naši največji bolnišnici iščejo predvsem študente, ki so predhodno zaključili srednjo zdravstveno šolo, ali so v zadnjih letnikih študija, in dijake zadnjega letnika srednje zdravstvene šole, ki bi jih vključili v oskrbo bolnikov kot pomoč medicinskim sestram.

Prav tako pa bi bili veseli študentov drugih smeri, na primer računalništva, ekonomije in organizacije dela. Ti bi pomagali medicinskim sestram pri organizaciji dela, in sicer pri administraciji, vnašanju in urejanju statističnih in drugih podatkov, pomoči pri koordinaciji in drugo.

Tudi ljudje, ki niso študenti, a imajo zdravstveno izobrazbo, bi jim bili v veliko pomoč.

Študente kličejo na pomoč tudi v UKC Maribor. "Vabimo vse študente, vseh študijskih smeri, da se nam pridružite v naših timih. Pomoč potrebujemo pri lažjih fizičnih delih," so danes objavili na družbenem omrežju Facebook. "Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v boju proti covidu-19. Skupaj bomo zmagali!" so dodali.