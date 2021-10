2510 novih okužb, z UKC LJ pred prazniki pozivi k samozaščitnemu ravnanju

V četrtek je bilo po podatkih NIJZ opravljenih 6790 PCR-testov in 24.281 hitrih antigenskih testov. S PCR-testiranjem so potrdili 2510 novih okužb. V sredo smo potrdili 2631 okužb, dan pred tem pa 3166.

V državi je trenutno aktivno okuženih 25.121 oseb. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 2138, 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev pa znaša 1190.

Vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki Matjaž Jereb je ocenil, da se razmere v državi slabšajo, število okužb strmo narašča, kar se pozna tudi na sprejemih v bolnišnice. Trenutno v največji slovenski bolnišnici zdravijo 170 covidnih bolnikov, od tega 51 na intenzivni negi. Njihova povprečna starost na navadnih oddelkih je 71 let, na intenzivni negi pa 60 let. Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je star 19 let. Jereb je ob tem poudaril, da nihče ni varen pred covidom, sicer pa praviloma covid težje prebolevajo starejši od 50 let.

Kot je dejal, se v prihodnjih dneh obetajo večja druženja zaradi praznikov, zato je pozval k samozaščitnemu ravnanju. Vsak naj prispeva, kolikor lahko, da bomo ohranili normalno delovanje zdravstvenega sistema, saj so kapacitete omejene, je bil jasen Jereb.

Po njegovih besedah v bolnišnici trenutno zdravijo veliko starejših, od katerih bi pričakovali, da bi se cepili, a se niso. Na navadnih oddelkih je trenutno 42 polno cepljenih oseb in 119 necepljenih. V enotah intenzivne nege je 75 odstotkov bolnikov necepljenih, je poudaril Jereb. "Pozivam vse državljane k cepljenju, razen ko to ni mogoče iz objektivnih razlogov. Ne sledite strokovno neargumentiranih razlagam. Premagajte strah," je dodal.