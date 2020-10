UKC Ljubljana pripravlja nedograjene prostore, UKC Maribor pa ginekološko kliniko

Zaradi neslutenih razsežnosti razvoja epidemije COVID19, ki očitno presega obstoječe bolnišnične kapacitete, se je vodstvo UKC Ljubljana odločilo, da bo za namestitev bolnikov s covidom-19 izkoristilo prostore nedograjenega objekta Diagnostično-terapevtske službe, za kar so se odločili namesto selitve v nebolnišnične objekte. "Ocenjeno je bilo, da je ta rešitev smiselna zaradi boljše dostopnosti vse bolnišnične in druge infrastrukture (zagotovitve kisika posteljam) ter možnosti čim boljše organizacije zaposlenih," so sporočili iz naše največje bolnišnice.

Temeljni kamen za Diagnostično-terapevtsko službo je bil postavljen že leta 2007. Načrtovano je bilo, da bodo v njem poleg obstoječih urgentnih služb in heliporta do leta 2011 vzpostavljeni center internistične intenzivne medicine (CIIM), kardiovaskularna intenzivna terapija (KVIT), center intenzivne terapije (CIT) in nekatere skupne službe.

UKC Ljubljana je zaradi vse večjih potreb preveril možnosti izvedbe večjega števila postelj - pripravili so izris za okvirno 100 postelj v 2. nadstropju (gre za približno 3000 m2 površin) in 50 postelj v prvem nadstropju (približno 1800 m2 površin). "Glede na trenutno stanje v objektu bi v prvi fazi vzpostavili cca 50 postelj, v nadaljevanju pa se vzpostavijo kapacitete v 2. nadstropju,"so zapisali v sporočilu za javnost.