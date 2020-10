UKC Ljubljana za 14 dni zaustavlja nenujne dejavnosti

Strokovni svet UKC Ljubljana je soglasno sprejel sklep, da se začasno zaustavi elektivna dejavnost za 14 dni, potem bo strokovni svet ponovno presojal o izvajanju elektivnega progama. Še naprej se bodo izvajale urgentne, nujne in zelo hitre obravnave. Medtem se v UKC Maribor soočajo z vse bolj omejenimi zmogljivostmi, saj se pričakuje hitro naraščanje števila pacientov.

Onkološke bolnike, nosečnice in porodnice še naprej obravnavamo brez omejitev. Na Pediatrični Kliniki se dejavnost omeji po presoji stroke, so zapisali na Twitterju.

Na pediatrični kliniki bodo dejavnost omejili "po presoji stroke", so še sporočili iz UKC Ljubljana. Omejitve so začasne, veljajo torej 14 dni, potem pa bo strokovni svet ponovno presojal o izvajanju elektivnega progama, torej za nenujne posege. V UKC Ljubljana je hospitaliziranih 113 bolnikov s covidom-19, od tega v intenzivni enoti 24, umetno jih predihavajo 19. Na novo so jih sprejeli 14, v domačo oskrbo pa odpustili sedem. UKC Ljubljana se je sicer v zadnjih tednih že prilagodil na povečano število bolnikov s covidom-19. Dodatne postelje so med drugim zagotovili v bolnišnici Petra Držaja in na ortopedski kliniki. Vodja oddelka za intenzivno terapijo na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je v četrtek dejal, da sicer še obvladujejo situacijo. Upa pa, da bodo ukrepi, ki so bili sprejeti proti širjenju epidemije v zadnjem tednu, delovali in se bo krivulja obrnila navzdol.

Opozoril je, da so zaposleni že zdaj izčrpani. "Moji sodelavci delajo na robu zmogljivosti. Upam, da bomo zdržali," je povedal. Pri oskrbi bolnikov s covidom-19 jim bodo pomagali zdravniki tudi z drugih klinik. UKC Maribor na meji zmogljivosti V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor na akutnem oddelku za covid-19 trenutno zdravijo 45 bolnikov, še 14 jih je na oddelku za intenzivno terapijo. Kot je povedal strokovni direktor Matjaž Vogrin, v naslednjih dneh pričakuje hitro naraščanje številk, zato zmogljivosti, s katerimi trenutno razpolagajo, ne bodo zadoščale. Mariborska bolnišnica zato najverjetneje že z današnjim dnem prehaja v tretjo fazo, s katero bodo za bolnike s covidom-19 imeli ob etaži v sklopu klinike za ginekologijo in stavbi infekcijskega oddelka na voljo še dodatno etažo ginekološke klinike. S tem bodo imeli na voljo 105 postelj za akutno obolele ter 24 postelj za tiste, ki bodo potrebovali intenzivno terapijo. "To za nas pomeni velik napor, saj je prišlo do velikega prerazporejanja kadra. Samo za potrebe akutnih oddelkov za covid-19 je prerazporejenih več kot 110 medicinskih sester, več kot 40 pa v intenzivne enote, prerazporejenih je tudi več deset zdravnikov," je dejal Vogrin. Največje težave pričakuje pri obravnavi na intenzivnem oddelku, kjer so imeli velike težave pri oskrbi bolnikov že pred izbruhom epidemije. Odprtje dodatne intenzivne sobe najprej s 24 posteljami, nato pa verjetno s še 12, pomeni bistveno nižanje standardov pri obravnavi bolnikov, je opozoril Vogrin. Po njegovem pojasnilu bo temu tako zaradi za to delo neusposobljenega kadra."Ker nimamo nobene rezerve, smo zato morali bistveno zmanjšati druge dejavnosti, zato zdaj izvajamo le še nujne posege in zdravimo bolnike s karcinomskimi obolenji," je dejal Vogrin. Ob tem je opozoril, da v slovenskem prostoru razmere niso povsod enake in da imajo nekatere ustanove nekaj več rezerve, zato bi se moralo zdravstveno ministrstvo odzvati ter kadre razporediti tja, kjer se borijo za življenja bolnikov. Po besedah predstojnice oddelka za interno intenzivno terapijo Alenke Strdin Košir pripravljenih 24 postelj za bolnike s covidom-19 zaradi težav s kadrom uvajajo postopoma. Za trenutnih 14 bolnikov imajo na voljo okoli 40 sester, a je le 15 takih, ki so doslej že delale v intenzivnih enotah. Med bolniki, ki potrebujejo mehanično ventilacijo, je najmlajši star 39, najstarejši pa 80 let.

