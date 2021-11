UKC Maribor: Resno je ogroženo zdravljenje necovidnih bolnikov

Število okuženih v Sloveniji narašča, hospitaliziranih je 761 covidnih bolnikov, od tega jih 177 potrebuje intenzivno terapijo. Da je stanje v UKC Maribor "alarmantno", opozarjajo v drugi največji slovenski bolnišnici. Direktor Anton Crnjac je poudaril, da se vse necovidne zdravstvene storitve počasi ustavljajo. Da so pred bolnišnicami najtežji dnevi v pandemiji opozarjajo tudi drugi strokovni direktorji, a zagotavljajo, da bolnišnic ne bodo zaprli in bolnikov ne bodo zapustili.

"V UKC Maribor je res krizna situacija, stvari se pri nas odvijajo v res nezaželeni smeri," je uvodoma dejal direktor bolnišnice Anton Crnjac. "Vse ostale dejavnosti se počasi ustavljajo. O tem smo debatirali tudi na kriznem sestanku, tik pred to izjavo. Lahko povem, da je resno ogroženo zdravljenje necovidnih bolnikov," je dodal. Kot so še povedali na UKC Maribor, je približno 30 odstotkov covidnih bolnikov, ki so hospitalizirani, cepljenih proti covidu-19. "Po šestih mesecih se priporoča poživitveni odmerek, zlasti za starejše," poudarjajo in dodajajo, da smo s cepljenjem 6- do 10-krat bolj zaščiteni, kot če se za cepljenje ne odločimo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdravniki so v veliki stiski, še izpostavljajo na UKC Maribor. "Življenje teče normalno, dogajajo se prometne in druge nesreče, travmatologija je polna, širijo so respiratorna obolenja," opozarjajo. Po njihovih besedah med 20 in 30 pacienti vsak dan potrebuje urgentno obravnavo. "Govorimo o necovidnih pacientih," izpostavljajo. V UKC Maribor imajo približno 800 postelj, od tega "jih vsaj 500 ali 600 potrebujemo za ljudi, ki niso covidni bolniki". To bo v zelo kratkem času doseženo, opozarjajo. Po njihovih besedah jim zmanjkuje predvsem kadra "in zaradi tega smo izjemno zaskrbljeni". "Vse prebivalce prosimo, da ravnajo samozaščitno, ker če bo ta vlak drvel s takšno hitrostjo naprej, se nam dejansko lahko zgodi Bergamo," so še dejali.

icon-expand UKC Maribor FOTO: Bobo

Strokovni direktorji bolnišnic: Pred nami so najtežji dnevi od začetka pandemije Strokovni direktorji bolnišnic opozarjajo, da so pred bolnišnicami najtežji dnevi v pandemiji, a zagotavljajo, da bolnišnic ne bodo zaprli in bolnikov ne bodo zapustili. Ob tem ne morejo zagotoviti, da bodo obravnavo vseh zagotavljali v okviru najvišjih standardov kakovosti in varnosti, bodo pa naredili vse, kar je v njihovih močeh. Strokovni direktorji vseh slovenskih bolnišnic so v skupni izjavi, ki so jo posredovali iz Slovenskega zdravniškega društva, ocenili tudi, da so pred bolnišnicami verjetno najtežji tedni v njihovi zgodovini.

Vse bolnišnice se po njihovih navedbah že soočajo s tem, da izbirajo, katere dejavnosti bodo morale žrtvovati, da bo najmanj kratkoročnih in dolgoročnih posledic za zdravje bolnikov. V bolnišnicah bodo postavljeni tudi pred največje napore za reševanje življenj covidnih in necovidnih bolnikov, so opozorili. "Eni in drugi imajo samo eno življenje in za ene in druge se moramo enako boriti. Enim in drugim lahko zagotovimo, da vrat bolnišnic ne bomo zaprli in da bolnikov ne bomo zapustili. Ne moremo jim pa zagotoviti, da bomo zdravstveno obravnavo vseh, ki nas nujno potrebujejo, zagotavljali v okviru najvišjih standardov kakovosti in varnosti. Naredili pa bomo vse, kar je v naših močeh," so napovedali.