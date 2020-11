UKC Maribor na robu zmogljivosti, prosijo za pomoč

Iz UKC Maribor so sporočili, da so v sredo zabeležili porast števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, ki je znašalo 159 – od tega jih je bilo 32 na intenzivnem zdravljenju. Zaradi karantene, okužbe ali pa morebitnih rizičnih stikov je trenutno odsotnih 131 zaposlenih, med njimi 27 zdravnikov in 56 delavcev zdravstvene nege. Kadrovska stiska je velika, pravijo, zato prosijo za nujno pomoč.

V mariborskem UKC so ponovno zabeležili povečanje števila smrti, zdaj število vseh umrlih znaša 34. Skupno so doslej iz bolnišnice odpustili 182 bolnikov s covidom-19. "Covid odsotnost" zaposlenih UKC Maribor z včerajšnjim dnem znaša 131, od tega je zaradi karanten, okužbe ali morebitnih stikov odsotnih 27 zdravnikov in 56 delavcev zdravstvene nege. icon-expand Stanje covid-19 UKC Maribor, 1. 10. 4. 11. 2020 FOTO: UKC Maribor "Število bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo, se nenehno viša. To zahteva prerazporejanje velikega števila zdravstvenih delavcev. V tem trenutku lahko komajda zagotavljamo obravnavo pacientov, ki so v našo ustanovo napoteni s stopnjo nujnosti nujno ali zelo hitro ter zdravljenje onkoloških bolnikov. Že v nekaj dneh bomo ob nadaljnjem povečevanju potreb po hospitalizaciji bolnikov s covidom-19 sposobni ohraniti le delovanje urgentne službe. Zdravljenje vseh ostalih bolnikov žal ne bo več mogoče," je v današnjem pozivu na pomoč zapisal strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Matjaž Vogrin. icon-expand Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin FOTO: UKC Maribor Edina rešitev je po njegovih ocenah prerazporeditev zdravstvenega osebja s primarne in sekundarne ravni, "kjer začasno zmanjšano izvajanje ali ukinitev nekaterih zdravstvenih storitev ne bi imelo tako usodnih posledic za zdravje bolnikov v primerjavi s tistim, ki ga predstavlja zmanjševanje onkoloških in drugih terciarnih programov v UKC Maribor". "Od srca hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati," je zaključil sporočilo. Prosijo za pomoč, tudi študente Zaradi epidemije covid-19 se v UKC Maribor soočajo z izjemno kadrovsko stisko. "V tem trenutku komaj zagotavljamo obravnavo pacientov, že v nekaj dneh pa bomo ob nadaljnjem povečevanju števila hospitaliziranih pacientov s covidom-19 sposobni ohraniti le delovanje urgentne službe," so zapisali v sporočilu za javnost in pozvali vse, ki so pripravljeni pomagati, naj svojo pripravljenost sporočijo na: matjaz.vogrin@ukc-mb.si ali +386 2 321 25 06. Mariborski univerzitetni klinični center zaradi pomanjkanja kadra vabi tudi vse študente vseh študijskih smeri, da se jim pridružijo v delovnih skupinah. Pomoč potrebujejo pri lažjih fizičnih delih, na informacijskih vstopnih točkah, negovalnih oddelkih itd. Vse zainteresirane prosijo, da jim prijave (kratek opis in telefonsko številko) pošljejo na elektronski naslov: luka.kolaric@ukc-mb.si.