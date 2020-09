Vodja covid intenzivne terapije: Vidimo mlade bolnike brez pridruženih bolezni s težkimi poteki bolezni

Skupno so v drugem valu zdravili devet bolnikov, dva od njih so morali zaradi prostorske stiske premestiti na Kliniko Golnik. "Eden izmed teh bolnikov je bil star 49 let s pridruženimi boleznimi in težko potekajočo covid pljučnico. Drugi od teh dveh bolnikov je bil star 55 let in brez pridruženih bolezni." Slednji je še vedno priključen na mehanično ventilacijo.

Na covid oddelku intenzivne terapije v UKC Maribor trenutno zdravijo tri bolnike. Eden od njih je star 50 let, ima zelo težko covid pljučnico in je priključen na mehanično ventilacijo. Je sicer brez znanih pridruženih bolezni. "Drugi bolnik je star 62 let, z odpovedjo praktično vseh organov, tretji bolnik je star 80 let, je sicer v zelo dobri psihofizični kondiciji in zanj imamo največ upanja, da bo ozdravel," pravi vodja covid intenzivne terapije Alenka Strdin Košir .

Sedaj se ukvarjajo s popolnoma drugim strahom - da njihove kapacitete ne bodo zdržale. "Imamo dve obstoječi intenzivni terapiji, ki komaj pokrivata potrebe kirurgije in interne v normalnih časih, brez epidemije. Lokacija covid intenzivne terapije je sedaj v prostorih ginekologije." A prostorsko je stanje popolnoma neprimerno, opozarja vodja covid oddelka: "V hecu rečemo, da smo kot tetris in moramo paziti, v kateri prehod gre kakšen aparat."

Covid intenzivni oddelek so v mariborskem kliničnem centru odprli 18. marca, najhuje je bilo v aprilu, ko so istočasno na oddelku zdravili 15 bolnikov na mehanični ventilaciji. V prvem valu so skupno tu zdravili 20 obolelih s covidom-19, preživelo jih je 12. Najmlajša smrtna žrtev pri njih je bila 47-letnica. "Večinoma mlajši bolniki preživijo, medtem ko imajo starejši od 70 let zelo slabe možnosti preživetja. V prvem valu praktično noben, starejši od 70 let, mehanične ventilacije in covid pljučnice ni preživel," pravi Strdin Koširjeva .

Najbolj ozko grlo pa je po njenih besedah kader, saj za zdravljenje bolnikov s covidom-19 potrebujejo usposobljene zdravnike intenziviste. "Žal mehanične ventilacije in vseh posegov, potrebnih za te bolnike, večina zdravnikov ne zna opravljati." Tudi medicinske sestre morajo imeti zelo specifična znanja za oskrbo tovrstnih bolnikov. "Standardi v svetu so, da mora biti ena sestra ob enem bolniku 24 ur na dan. Teh standardov ne moremo zagotavljati." Trenutno v eni izmeni za štiri bolnike skrbijo tri medicinske sestre,"manj kot to je prenevarno".

V času epidemije so se naučili veliko o poteku bolezni. Posameznik, ki se okuži, je lahko popolnoma brez simptomov, lahko ima le znake prehlada, pri določenih bolnikih pa se pojavi težji potek bolezni in razvoj covid pljučnice. Vse do sedaj pa ne vedo, kaj je tisti sprožilni dejavnik, ki pri nekaterih sproži težji potek. "Bolniki, ki pridejo v bolnišnico in potrebujejo kisik, dobijo protivirusna in protivnetna zdravila. Naš občutek v drugem valu je, da so poteki zaradi tega ublaženi."

Kljub temu pri nekaterih bolnikih s covid pljučnico odpoved pljuč napreduje do te faze, da sami ne zmorejo več dihati in jih je treba priključiti na ventilator. "Ves svet se ukvarja z vprašanjem, zakaj pri nekaterih poteka okužba blago, pri nekaterih težko. Tega ne vemo. Vemo, da so starost in pridružene bolezni dejavnik tveganja, a vidimo tudi mlade bolnike brez pridruženih bolezni s težkimi poteki."