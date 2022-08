Ukinitev izolacije za okužene na Hrvaškem?

Pri nas odprave izolacij v kratkem ni pričakovati

Tudi pri nas je na začetku meseca ZZZS posvetovalno skupino za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaprosil za razmislek o utemeljenosti avtomatskih izolacij, zlasti za asimptomatske okužene s koronavirusom.

V delovni skupini je vseh osem navzočih članov soglasno sprejelo stališče, da ukrep izolacije na koronavirus pozitivnih posameznikov sodi med pomembne epidemične ukrepe, ki zmanjšajo širjenje virusa v populaciji, in je še vedno del strategije večine držav, pa tudi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC) in ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

"Večina držav ima podobne kriterije kot Slovenija, redke imajo krajšo izolacijo, le Norveška in Avstrija sta izolacijo ukinili, pri čemer je na Norveškem cepljenih 75,4 odstotka populacije, v Avstriji pa 74,3 odstotka," so v zapisniku sestanka navedli člani delovne skupine. Po zadnjih podatkih NIJZ je v Sloveniji proti covidu-19 polno cepljenih 58 odstotkov ljudi.