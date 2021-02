Ukinja se omejitev gibanja na občine, a policijska ura ostaja

Vlada je na podlagi aktualnih epidemioloških podatkov za državo sklenila, da se bo – v skladu z oranžno fazo, v katero smo vstopili – s ponedeljkom, 15. februarja, končala omejitev gibanja na regije in občine. Od tedaj se bomo torej spet lahko prosto gibali po državi.

Informacijo je na popoldanski novinarski konferenci sporočil notranji minister Aleš Hojs. Povedal je tudi, da bo že od sobote mogoče prehajanje notranje schengenske meje na vseh mejnih prehodih, saj se ukinjajo kontrolne točke.

Prav tako bo od sobote vstop v Slovenijo možen brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19.