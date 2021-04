Ukinjajo se kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

Kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo torej od danes ne bo več, na meji z Madžarsko pa ostajajo.

Pri vstopu v Slovenijo se bodo doslej priznavali tudi PCR testi, če so opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji. Doslej so se priznavali PCR testi iz držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, Združenega kraljestva ali ZDA.

Z rdečega seznama držav EU in schengenskega območja je poslej črtana Finska, spremembe so pri administrativnih enotah Grčije, Španije in Norveške, na seznam sta dodani Malta in portugalska avtonomna regija Azori. Na rdeči seznam tretjih držav so dodani Bahami, črtajo pa se Sveta Lucija, Antigva in Barbuda ter Dominikanska republika.

Minister za notranje zadeveAleš Hojsje napovedal, da drugih predlogov sprememb odlokov, ki so v pristojnosti njegovega ministrstva, ta teden ne bo predlagal. "Razen če bo svetovalna skupina predlagala kakšne zaostritve glede na slabe trende," je navedel, ob tem pa kot dejavnik tveganja za poslabšanje razmere navedel tudi množične nezakonite proteste. Omejitev zbiranja namreč ostaja.