Ukrajinski spletni zvezdnik, ki ni verjel, da koronavirus obstaja, umrl zaradi covida-19

33-letni ukrajinski spletni zvezdnik in oče treh otrok je bil eden tistih, ki so verjeli, da je epidemija izmišljena in da koronavirus ne obstaja. Nato se je okužil tudi sam in po desetih dneh boja s covidom-19 umrl v bolnišnici. Še pred tem pa je svojim sledilcem sporočil, da se je motil in da ne gre za kratkotrajno virozo ter da je bolezen resna.

Dmitriy Stuzhuk je bil ukrajinski "influencer" na področju fitnesa, ki mu je na Instagramu sledilo več kot 1,1 milijona ljudi. Na družbenih omrežjih je promoviral zdrav življenjski slog in je bil prepričan, da koronavirus ne obstaja. A da je nevarnost še kako resnična in resna, je spoznal pred dnevi, ko se je sam okužil med potovanjem v Turčiji. Pred štirimi dnevi je na Instagramu objavil svojo zadnjo sliko, ki jo je poimenoval "covid, osmi dan". Ob njej pa je zapisal, da bi rad s svojimi sledilci delil izkušnjo z virusom. "Drugi dan potovanja po Turčiji se nisem dobro počutil. Zbudil sem se sredi noči z otečenim vratom in sem težko dihal. Istočasno sem začutil tudi manjše bolečine v trebuhu. Naslednji dan sem začel kašljati, vendar nisem imel vročine," je zapisal. Ker noben simptom ni bil izrazit, jih je pripisal utrujenosti od športa, spremembi podnebja in prehrane ter spanju ob prižgani klimatski napravi. Po vrnitvi s potovanja se je zaradi slabega počutja odločil, da takoj obišče zdravnika in opravi tudi test na koronavirus. Rezultat testa je potrdil, da se je okužil z novim koronavirusom. Začelo se je zdravljenje, najprej na domu, a ker se mu je stanje hitro poslabšalo je pristal v bolnišnici. Po osmih dneh v bolnišnici se mu je zdravstveno stanje stabiliziralo, zato se je po posvetovanju z zdravniki odločil, da zdravljenje nadaljuje doma. Tam pa se mu je zdravje praktično čez noč znova poslabšalo zaradi srčnega zapleta, ki ga je povzročil koronavirus. Njegova nekdanja žena Sofia Stuzhuk, s katero imata tri otroke in sta se nedavno razšla, je na Instagramu sporočila, da so Dmitriya v bolnišnico odpeljali v težkem zdravstvenem stanju in da je bil nezavesten. "Rad bi delil z vami, kako bolan sem, in resno opozoril vse: Tudi jaz sem mislil, da covid ne obstaja ... Dokler nisem sam zbolel. Covid-19 ni kratkotrajna bolezen! In je težka," je 33-letnik v svojem zadnjem nagovoru na Instagramu sporočil sledilcem. Dva dni po tej objavi je izgubil bitko z boleznijo. Novico o njegovi smrti je objavila mati njegovih otrok. "Dima ni več z nami, njegovo srce ni zdržalo. Ostali so le lepi spomini, trije čudoviti otroci in neprecenljiva izkušnja," je ob družinski fotografiji zapisala 25-letna Sofia.