Ukrepi boja proti covidu-19 po oceni prebivalcev dokaj dobri

Ocena delovanja države na področju boja proti covidu-19 je pozitivna in najvišja v regiji, a pogled v prihodnost je precej pesimističen. Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana, so namreč ugotavljali, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo delovanje vlade na področju komuniciranja, vladnih ukrepov in soočanja s posledicami epidemije, ki je svet pretresla v zadnjih mesecih.

Kako zadovoljni ste z dosedanjimi ukrepi vlade? Čeprav je na področju boja proti covidu-19 z delom vlade popolnoma zadovoljnih 'le' 16 % anketirancev, pa je na drugi strani 'le' 15 % z ukrepi popolnoma nezadovoljnih. Da so z ukrepi vlade zadovoljni, je ocenila kar dobra četrtina prebivalcev (27 %), še nadaljnjih 23 % pa se nahaja nekje na sredini in so glede zadovoljstva z ukrepi neopredeljeni. Resnično nezadovoljnih je tako le približno tretjina anketiranih, iz česar lahko razumemo, da so bili ukrepi dobro sprejeti, čeravno so si mnenja o njihovem posredovanju v javnost nasprotujoča, so sporočili z Mediane.

icon-expand Kako zadovoljni ste z dosedanjimi ukrepi vlade? FOTO: Mediana

Prebivalce Slovenije so prosili še, da ocenijo svoje strinjanje z nekaterimi trditvami, povezanimi z delovanjem vlade zdaj in v prihodnosti. Kar polovica anketiranih je ocenila, da ne zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve, medtem ko se s to trditvijo strinja približno 35 %. Podobno razmerje velja tudi za trditev, da prebivalci zaupajo vladi, da je pripravljena na nove svetovne izzive. Tu je nestrinjanje še malenkost višje, in sicer 53 %, medtem ko se s trditvijo strinja 32 % anketiranih. Pogled v prihodnost je torej precej pesimističen.

icon-expand Prosimo, ocenite svoje strinjanje z naslednjimi trditvami. FOTO: Mediana

Povsem drugačna je slika pri trditvi, ki je nekakšna ocena delovanja države v času epidemije. Kar polovica izpraševancev se namreč ne strinja s trditvijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija – tega mnenja je le 23 % vprašanih. Na tem področju so torej prebivalci Slovenije vladi podelili pozitivno oceno. Za primerjavo – svojo državo je kot slabšo od ostalih na področju spopadanja z virusom ocenilo kar 39 % prebivalcev Srbije in 26 % prebivalcev Hrvaške. Kar 26,5 % anketirancev je komunikacijo vlade v zvezi s sprejetimi ukrepi in njihovim sproščanjem ocenilo nezadostno, še nadaljnjih 15,5 % zadostno. Povedano drugače – približno štirje od desetih prebivalcev Slovenije (42 %) so komunikacijo vlade ocenili z najnižjima ocenama. Podobna je slika tudi na drugi strani – kot dobro komunikacijo vlade ocenjuje 23,9 % prebivalcev, zelo dobro pa 18,7. Najvišji dve oceni je torej vladnemu komuniciranju podelilo 43 % prebivalcev.

icon-expand Kako bi ocenili delo vlade na področju komunikacije z javnostjo v zvezi z ukrepi in njihovim postopnim sproščanjem? FOTO: Mediana