Svarila Angležem pred rahljanjem ukrepov, opravičilo Nizozemcem, policijska ura za Špance

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so se ostro odzvali na angleške načrte za odpravo omejitev, Nizozemci so se za to potezo že opravičili. Španske regije sprejemajo nove ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa ter spet uvajajo omejitve zbiranja in policijsko uro, v Izraelu pa so našteli največ novih okužb v enem dnevu od konca marca.

icon-expand V Angliji se bodo prihodnji teden začeli zanašati na osebno odgovornost vsakega posameznika pri varovanju zdravja. FOTO: AP

Posebni odposlanec WHO-ja za pandemijo David Nabarro opozarja, da se "pandemija po svetu divje širi", in meni, da "še nikjer niti približno nismo čez najhujše". Med gostovanjem v oddaji Today britanskega Radia 4 so ga povprašali o mnenju glede rahljanja omejitev. Britanski premier Boris Johnson je namreč napovedal, da bo 19. julija v Angliji konec ukrepov proti širjenju novega koronavirusa – nošenja mask, ohranjanja razdalje, omejevanja druženja na šest ljudi, smernic glede dela od doma. "Vse to se ne ujema ravno s stališčem, ki ga je pred nekaj meseci zavzela Velika Britanija, ko si je res močno prizadevala za preprečevanje večjega števila novih okužb – tako zaradi varovanja človeških življenj kot zaradi prepoznanega tveganja za pojav dolgega covida," je bil Nabarro oster do napovedi, da bo v ospredje stopila le osebna odgovornost vsakega posameznika.

icon-expand Boris Johnson FOTO: AP

Svarila Angležem pred strmim vzpenjanjem krivulje WHO-jev odposlanec sicer pravi, da sprejema dejstvo, da je cepljenje spremenilo enačbo, vendar meni, da je v vsakem primeru še prezgodaj govoriti o množičnem sproščanju ali svobodi, saj se krivulja novih okužb strmo vzpenja. "Ja, sproščanje, toda brez mešanih sporočil, kakšno je pravzaprav stanje. Nevarnost virusa ni minila, njegove različice ogrožajo tudi tiste, ki so že bili cepljeni, in to moramo jemati resno," njegove besede povzema Sky News. Z njim se strinjajo tudi v britanskem zdravniškem združenju, kjer opozarjajo, da bi lahko odprava omejitev prihodnji teden imela "potencialno uničujoče posledice". Projekcije namreč kažejo, da bi sredi avgusta lahko zato našteli med 1000 in 2000 hospitalizacij ter 100 in 200 umrlih dnevno. Poleg Anglije o odpravi ukrepov na območju Velike Britanije v prihodnjem tednu razmišlja tudi Škotska, svoja pravila imata tudi Wales in Severna Irska.

Nizozemska vlada se je opravičila za sproščanje Zaradi prezgodnjega sproščanja omejitvenih ukrepov pa se je že opravičil nizozemski premier Mark Rutte. V ponedeljek je priznal, da je vlada s hitrim sproščanjem omejitvenih ukrepov ob koncu junija ravnala napačno, in se ob porastu števila okužb državljanom tudi opravičil. "Kar smo mislili, da je možno v praksi, se je vseeno izkazalo za napačno," je dejal. "Narobe smo se odločili, to obžalujemo in se opravičujemo," je dodal. Nizozemska je zato konec tedna spet uvedla nove ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Od sobote so znova zaprti nočni klubi, pubi in restavracije pa lahko strežejo le za mizami. Dnevno v državi potrdijo po več tisoč novih okužb, še pred dvema tednoma so jih po nekaj sto, poročanje portala Politico povzema Slovenska tiskovna agencija (STA).

Ponekod v Španiji omejitev zbiranja in policijska ura Ukrepe zaostrujejo tudi ponekod v Španiji, piše STA. V Kataloniji se bo na javnih in zasebnih površinah lahko družilo največ 10 ljudi, omejili bodo tudi delovanje lokalov, saj se morajo vse javne aktivnosti končati malo po polnoči. Regija Valencia znova uvaja policijsko uro med 1. in 6. uro zjutraj v 32 mestih, med drugim tudi v prestolnici Valencia, druženje pa omejuje na šest ljudi. V Španiji se namreč soočajo s hitrim in opaznim porastom števila okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 14 dneh so na 100.000 prebivalcev potrdili 368 primerov. Zadnji val je prizadel predvsem mlajše, ki niso cepljeni. Število hospitalizacij sicer narašča bolj počasi, tudi večjega števila smrti niso našteli. Vsaj en odmerek cepiva je prejelo 59 odstotkov prebivalstva, 45 odstotkov pa jih je že precepljenih.

V izraelskih bolnišnicah tudi že precepljeni V Izraelu, kjer je precepljenih 56 odstotkov prebivalcev, so v zadnjih 24 urah našteli 730 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od konca marca, je danes sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo. Večina novih primerov je povezana s koronavirusno različico delta, ki je bolj nalezljiva. Med novookuženimi so številni mladi, pa tudi tisti, ki so cepljeni z obema odmerkoma cepiva proti covidu-19. Od približno 80 covidnih bolnikov, ki so v bolnišnicah, jih je več kot polovica cepljenih, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA. Raziskovalec z inštituta Weizmann Institute of Science Eran Segal je ocenil, da bo porast novih okužb verjetno vodil tudi v povečanje števila hudo bolnih in smrtnih žrtev. Vendar pa bo delež okuženih, ki bodo hudo zboleli ali umrli, bistveno manjši. Prav tako ne pričakujejo tako visokega števila hudo obolelih bolnikov kot na vrhuncu pandemije, je zapisal na Twitterju.