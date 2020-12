Ukrepi podaljšani, vlada se bo srečala z direktorji bolnišnic in gospodarstveniki

V veljavo vstopajo odloki, s katerimi je vlada podaljšala vse ključne ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. Vladni predstavniki se bodo na dveh ločenih delovnih posvetih srečali z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov ter predstavniki gospodarstva. Srečanji naj bi pripomogli k oblikovanju pristopa, ki ga namerava vlada ubrati pri nadaljnjem obvladovanju epidemije, spregovorili pa naj bi tudi o investicijah kot o delu načrta za okrevanje.

Še naprej veljajo omejitve pri zbiranju in gibanju ter prodaji blaga in storitev. Novost je, da za zaščito nosno-ustnega predela ne zadostuje več zgolj ruta ali šal, ampak le zaščitna maska. Danes v veljavo vstopa tudi odlok, s katerim je vlada podaljšala pouk na daljavo. Začenja veljati tudi nov odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev, ki pa med izjemami poleg dostopa do knjižnic dovoljuje še dostop in ogled kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Sem sodijo arheološki parki in botanični vrtovi. Po mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije se izjema nanaša na poslovne subjekte, ki upravljajo s tovrstnimi območji s kulturno dediščino in ki s svojo dejavnostjo omogočajo oglede fizičnim osebam. Kot takšne primere so našteli Arboretum Volčji Potok, Sečoveljske in Strunjanske soline ter Kobilarno Lipica. Arboretum Volčji Potok je denimo z dovoljenjem ministrstva ponovno odprt od ponedeljka.

icon-expand Z direktorji bolnišnic bodo ugotavljali, koliko lahko te še zdržijo. FOTO: Bobo

Ko gre za zaščito nosno-ustnega predela, so se po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marije Magajne za spremembo odločili, ker je pomembno, da se zaščita oprime obraza, česar pa šali in rute ne omogočajo. To omogoča zaščitna maska, pri čemer po njenih besedah ni nujno, da je ta kirurška. Primerne so tudi šivane pralne maske, saj dovolj dobro varujejo pred prehajanjem kapljic, ki nosijo delce virusa. Danes začenja veljati tudi nov odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah. Z njim je vlada na seznam rdečih držav dodala Nemčijo. V celoti sta po novem rdeča tudi Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter Estonija. Na oranžni seznam pa je vlada uvrstila Irsko in Islandijo, ki sta bili do zdaj na rdečem seznamu, kar pomeni, da za vstop iz njiju ni omejitev in karantene.

icon-expand Šal ali ruta ne zadostuje več, obvezna je uporaba maske. FOTO: Shutterstock

Na posvetih bodo ugotavljali zmogljivosti bolnišnic Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacinje po sredini seji vlade napovedal, da bo danes vladna stran na posvetu s predstavniki zdravstvenih zavodov ugotavljala, kakšne so še zmogljivosti bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih. S predstavniki gospodarstva pa bodo glede na razmere skušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih, gotovo pa se ne bodo mogli izogniti niti ukrepom, predvidenim v osnutku sedmega protikoronskega zakona. Znano je, da si malo gospodarstvo želi odpiranja dejavnosti, večja podjetja pa nasprotujejo morebitni popolni ustavitvi nenujnih dejavnosti. PremierJanez Janša je sicer v petek ob robu srečanja voditeljev članic EU v Bruslju poudaril, da Slovenija industrije ne bo ustavljala. Izpostavil je tudi, da se bodo držali sprejetega petstopenjskega načrta sproščanja ukrepov, pri čemer je edini manevrski prostor možnost sproščanja v posameznih statističnih regijah. Na današnjem posvetu bodo s predstojniki bolnišnic in zdravstvenih domov spregovorili tudi o dodatnih zmogljivostih in novih investicijah, o vseh tistih projektih, ki so doslej stali. Tako je namreč v petek napovedal Janša in poudaril, da je nacionalni načrt za okrevanje in odpornost v pripravi in da ga bo vlada zelo verjetno sprejela še ta mesec, čeprav je rok april 2021."Prioriteto ima zdravstvo,"je navedel.