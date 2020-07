Gantar: Župnik se bo moral organizirati tako, da bodo kontakti znani

Sproščenost ni trajala dolgo, po nekaj tednih se javno življenje v državi spet zaostruje. Nič več brezskrbnih druženj v parku in poletnih piknikov z neomejenim številom gostov. Že opolnoči veljajo nova pravila zbiranja: na javnih mestih se bo lahko hkrati zbralo le še 10 ljudi. Izjema ostajajo športni dogodki in kulturne prireditve, ki se jih bo lahko še naprej udeležilo 500 udeležencev, a morajo organizatorji zanje pridobiti posebno dovoljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zaostrujejo se tudi pravila zasebnih zabav: na poroke, praznovanja ali piknike boste lahko povabili največ 50 gostov, a le pod pogojem, da boste izdelali seznam povabljenih, njihov kontakt pa hranili vsaj en mesec. Bolj prepričljive dokaze pa bodo morali ob vstopu v Slovenijo predložiti turisti s Hrvaške - zgolj račun za kavo ali kosilo ni več dovolj.

Dopusta na Hrvaškem si letos ne bomo zapomnili samo po praznih plažah in nočeh brez zabave, temveč tudi po zbiranju dokazov, da smo tam res bili.

V poštev pridejo vse stvari, ki so vezane na nastanitve, pojasnjuje namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak. "Če je nekdo imel rezervacijo v hotelu, je verjetno plačal hotelski račun, plačal je verjetno tudi privatno sobo. Plačilo turistične takse je eno od dokazil," pravi.

Zgolj račun za kavo ali plačilo parkirnine ne zadostujeta več. Če se, denimo, odpravimo na enodnevno poslovno pot, je na meji smiselno predložiti še potrdilo o plačilu cestnine.

"Je pa dejstvo, da bodo vsa ta dokazila v prosti presoji oziroma v diskreciji policista. In v primeru, da bo policist sumil, da ni dovolj jasno oziroma nedvoumno dokazano, da oseba res prihaja iz tako imenovane varne države, bo seveda takšno osebo napotil, da se ji izda odločba o karanteni," še pravi Pečjak.

Te neposredno vročajo na šestih kontrolnih točkah. Na Obrežju dežurajo 24 ur na dan, na preostalih petih pa le še med 6.00 in 22.00.

Medtem pa se trend razpršenih okužb nadaljuje. Samo danes je bilo potrjenih 24 novih v 15 različnih občinah. Zato vlada opolnoči zaostruje zbiranje na javnih in tudi zasebnih površinah. "Zavedati se moramo, da je veliko okužb v prvem in tem drugem valu posledica teh širjenj," pa razlaga Mateja Logar iz Infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot še dodaja, to pomeni, da so s tesnimi telesnimi stiki povezana tudi velika družinska srečanja na odprtih prostorih.

Organizatorji zasebnih zabav bodo odslej lahko povabili največ 50 gostov, ki pa jih bodo morali vpisati na poseben seznam.

"Ime, priimek, zelo natančen naslov in tudi telefon vsakega od njih. V kolikor bi bilo potrebno, da se zaradi pozitivnega testa kateregakoli udeleženca te poroke to potrebuje," pa navaja vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Se pa lahko še naprej odvijajo kulturni dogodki in športne prireditve do 500 udeležencev, a morajo tam veljati vsi preventivni ukrepi.

Omejitev iz 50 na 10: še vedno ni povsem jasno, kaj konkretno to pomeni na primer za piknike, poroke ...

Številke okuženih naraščajo, spet omejujemo javno življenje, na meji zaostrujemo ukrepe ... Kako blizu ali daleč smo, da vlada znova razglasi epidemijo? Septembra pa se nenazadnje spet odprejo šole. Če smo že danes tukaj, kjer smo, kjer bomo šele takrat.

"Nekje pričakujemo višek epidemije do konca tega meseca, potem pa postopno umirjanje. In tudi sedanja situacija je drugačna kot je bila ob samem začetku oziroma razglasitvi epidemije marca. Treba je namreč vedeti, da je podvojitev števila okuženih postopnejša - se pravi zdaj je nekje med šestimi in pol ter sedmimi dnevi, kar je relativno ugodno in kaže na postopno rast in zato tudi manjšo težavo - če gledam na zmogljivost zdravstvenega sistema," napoveduje minister za zdravje Tomaž Gantar. Kot še dodaja, pa seveda ne želimo, da bi se to spremenilo in zato tudi ukrepi na tistih področjih, od koder zdaj izvira tudi največ okužb.

Infektologi sicer pravijo, da se situacija lahko spremeni že v roku tedna ali dveh, sploh zdaj, ko smo v primerjavi z marcem ali aprilom že zelo sproščeni.

Gantar je pred tedni sicer opozoril, da postaja Hrvaška nevarna država, a jih je slišali od Kacina, češ da si je privoščil premalo domišljen nastop. Danes pa zaostrujemo ukrepe na meji s Hrvaško. Bi jih morali še bolj? Kje? Gantar odgovarja, da so ukrepi primerni. "Vedeti pa moramo tudi, da imamo na Hrvaškem verjetno med 100. in 200.000 Slovencev. Sicer imajo po oceni dvakrat več okuženih - če gledamo na število prebivalcev - kot pa Slovenija. A če se nekdo drži ukrepov, ni bistveno večje nevarnosti za okužbo, kot je trenutno v Sloveniji. Mislim, da so ukrepi nekje sorazmerni, želi pa se seveda preprečiti vstop tistih, ki pa so bili v bolj ogroženih, 'rdečih' državah; in to se je zdaj na nek način pri prehodu Hrvaške zlorabljajo in zato tudi takšna odločitev," pravi zdravstveni minister.

Veliko je sicer vprašanj, kaj vse, poleg plačila turistične takse ali računa za hotel, lahko predložimo policistom na meji, da nam bodo verjeli, da smo res bili na Hrvaškem? Je na primer račun vožnje s trajektom dovolj? Gantar pravi, da je na nek način seveda treba dokazati bivanje na Hrvaškem. "Pa kakršnokoli dokazilo bo, jaz verjamem, da bo policija to tudi normalno upoštevala. Da se seveda tudi dodatne poizvedbe opraviti, a verjamem, da to v večji meri ne bo potrebno," dodaja. Je pa po njegovem dejstvo oziroma se moramo zavedati, da želimo zavarovati naše državljane in se zato pričakuje odgovorno ravnanje, vseh primerov do zadnjega, pa da se seveda ne da popisati.

Kako pa je z nadzorom? Sezona zabav, piknikov, porok, praznovanja je na vrhuncu. Kdo vse bo vse to nadziral? Bodo na delu poleg inšpektorjev znova redarske službe in prostovoljci? Gantar pojasnjuje, da imajo pooblastila za takšne nadzore inšpektorji. "Mimo tega ne moremo. Lahko pa prerazporedimo tudi nekatere inšpektorje iz drugih resorjev za okrepitev, če bi bilo to potrebno." A vendarle, na zasebno lastnino ne smejo, čemur prikimava tudi minister. "Lahko pa reagirajo na prostem in tudi predpišejo kazen," še pravi in dodaja, da pa v bistveno večji meri nadzirajo spoštovanje karantene. "Samo od petka ponoči pa do torka zvečer so opravili preko 500 nadzorov, izrekli pa tudi nekaj kazni. A še enkrat: zavedati se moramo, da ni namen, da bo država s tem nekaj zaslužila. Namen je, da se zaščitimo in iskanje resnično tistih neodgovornih posameznikov, ki ogrožajo vse nas," še pravi zdravstveni minister Tomaž Gantar.