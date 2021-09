PCT obvezen tudi za stranke v salonih: 'Verjamemo stroki, da je to v prid vsem'

Branko Meh z Obrtno-podjetniške zbornice to podpira: "Zdi se mi prav, javni in zasebni sektor se seveda ne moreta razlikovati. Bistvenega pomena je, da smo tu enaki."

PCT bo tako obvezen tudi za obisk frizerja, kozmetičarke, zdravstvenih ustanov in domov za starejše. Kot pravi Meh, verjamejo stroki, da je omenjeni pogoj v prid vsem. "Za obrtnike in podjetnike je bistveno, da vse dejavnosti ostajajo odprte in bomo upoštevali vsa navodila, ki jih pač dajeta NIJZ in vlada," dodaja.

Se pa pri pripravi semaforja ukrepov po besedah vodje strokovne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje Mateje Logar zatika ravno zaradi gospodarstvenikov in šolnikov, ki niso naklonjeni postopnemu pogostejšemu testiranju – z enkrat tedensko na 48 ur. "In seveda, da je treba samotestiranje pri zaposlenih izvajati nadzorovano, torej v delovnem okolju, ne pa doma. Če hočemo, da so šole odprte, bo to treba razumeti in se temu prilagoditi," pravi Logarjeva. Ker vsaj s strokovnega vidika, dodaja sogovornica, večjih možnosti za pogajanje ni. "Vemo, da hitri antigenski testi dlje časa, ko je od njihove izvedbe, izgubijo na svoji občutljivosti. Vsekakor pa po 48 urah ne moremo več reči, da test, ki je bil opravljen, sploh še kar koli pomeni," pojasnjuje Logarjeva.

O testiranju se sicer sploh ne bi pogovarjali, če bi se ljudje cepili – rokava namreč še vedno ni zavihala več kot polovica Slovencev. Medtem pa bodo na ministrstvu za zdravje v začetku tedna s cepilnimi centri dorekli podrobnosti glede tretjega odmerka. "Vsa podlaga za vpis in pridobitev digitalnega covidnega potrdila pri tretjem cepljenju že teče, to je pripravil NIJZ," je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.