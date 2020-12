Novo pravilo: nič več osebnega prevzema alkohola

Za sedem dni so tako podaljšali omejitve o zbiranjih, prireditvah in prodaji blaga in storitev, za 14 dni pa so podaljšali odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

V oči pa bode dopolnitev, povezana z alkoholom. Vlada je namreč nekoliko spremenila odlok o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. In sicer tako, da na prevzemnih mestih, kjer je v času med 6. in 21. uro dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane, pri tem pa mora biti še naprej zagotovljen minimalni stik s potrošniki, poslej ne bo več dovoljen prevzem alkohola in alkoholnih pijač.

Še naprej je prepovedano uživanje hrane in pijače na javnih površinah. Spremembe odloka bodo sicer začele veljati v ponedeljek, 7. decembra.