Vlada podaljšala epidemijo in subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Vlada je ob tem zaradi zelo verjetnega nadaljnjega nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo na razmere na trgu dela, podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa za šest mesecev, do konca junija prihodnje leto. Kot so zapisali, gre za ukrep, s katerim si prizadevajo ohraniti delovna mesta in preprečiti odpuščanje delavcev iz poslovnih razlogov.

Do vključno 27. novembra 2020 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za ukrep subvencioniranje krajšega delovnega časa prejel 13.894 vlog delodajalcev za 63.364 zaposlenih (en delodajalec je lahko oddal več vlog, tudi večkrat za istega zaposlenega). Podatki zavoda kažejo, da je do zdaj v ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa vključenih 4.469 delodajalcev za skupno 22.531 zaposlenih oseb pri teh delodajalcih. V okviru ukrepa je bilo delodajalcem izplačanih 17.265.138,82 evra.

Vlada je na seji izdala tudi Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Prav tako je izdala odloke o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.



Ukrepi na mejah ostajajo, v soboto nekaj sprememb na zelenem in rdečem seznamu držav

Na zeleni seznam držav članic EU oziroma schengenskega območja so dodane administrativne enote Norveške, umika pa se danska pokrajina Ferski otoki (velja od 19. decembra 2020). Pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu. Na rdečem seznamu je nekaj sprememb pri administrativnih enotah Francije in Grčije, na rdečem seznamu tretjih držav pa ni sprememb. Odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni.