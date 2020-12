Kateri ukrepi že veljajo in kateri stopijo v veljavo jutri?

Od srede, 16. decembra, za vso državo velja, da je zaščitna maska na prostem obvezna le, če ni mogoče zagotoviti najmanj dvometrske medosebne razdalje. Prej je namreč veljalo, da je uporaba zaščitne maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih obvezna le v statističnih regijah, v katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev. Odlok velja sedem dni, torej do 23. decembra, je pa uporaba zaščitne maske še vedno obvezna pri gibanju in zadrževanju na vseh zaprtih javnih krajih oziroma v prostorih, v osebnih vozilih in na drugih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti najmanj dveh metrov osebne razdalje. Prav tako so dovoljene le maske, druga zaščita nosnega in ustnega predela ni več dovoljena. Še vedno velja prepoved uživanja hrane in pijače na javnih površinah.

Od 15. decembra po vsej državi poteka javni potniški promet, in sicer po počitniškem voznem redu in skladno s priporočili stroke. To pomeni največ polovično zapolnitev zmogljivosti vozila, medtem ko se s krožnimi kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami lahko pelje največ ena oseba naenkrat oz. člani istega gospodinjstva.

Še vedno je omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Brez časovne omejitve pa sta dovoljena pripravljanje jedi in pijač za dostavo ter strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za zaposlene in varovance.

Od 15. decembra pa do 23. decembra je za prebivalce osrednjeslovenske, goriške, obalno-kraške in gorenjske statistične regije, ki imajo naloženo in aktivno aplikacijo #OstaniZdrav, gibanje omejeno na območje celotne regije, kar pomeni, da lahko prehajajo občinske meje. V ostalih regijah je prehajanje občinskih meja še vedno prepovedano oziroma dovoljeno le za izjeme s potrdili in podpisano izjavo. Izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Gospodarske dejavnosti

Jutri, 19. decembra, se bodo v vseh slovenskih regijah odprle trgovine s tehničnim blagom, drevesnice in vrtnarije, storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja, storitve nege hišnih ljubljenčkov in individualne svetovalne storitve, in bodo odprte do vključno 23. decembra.

V štirih regijah z boljšo epidemiološko sliko – osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski – pa se dodatno odpirajo še trgovine, ki v pretežni meri prodajajo tekstil, knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z galanterijo in darilnim programom ter specializirane prodajalne z otroškim programom in storitve nepremičninskega posredovanja. V omenjenih regijah se odpirajo tudi kulturne ustanove – knjižnice, galerije in muzeji, omenjeni ukrep pa bo veljal do 29. decembra. Še naprej sicer velja začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev.

V regijah s slabšo epidemiološko sliko bodo trgovine z oblačili in obutvijo še naprej zaprte. Tekstila in obutve prav tako ne smejo prodajati živilske trgovine.

Izobraževalne ustanove

Vrtci so zaprti, v zmanjšanem obsegu pa so lahko odprti za zagotavljanje varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (župani so pristojni za vrtce v svojih občinah). Zaprte so tudi vse šole, univerze in visokošolski zavodi, pa tudi glasbene šole, šolanje pa poteka na daljavo.