Trgovci, obrtniki in podjetniki o delnem sproščanju ukrepov: Želimo delati

V Trgovinski zbornici s tem niso najbolj zadovoljni, saj so pričakovali odprtje vsaj večjega dela neživilskih trgovin. "Glede na to, da je maloprodajna trgovina v Sloveniji v celotni Evropi dosegla največji padec obsega prometa – za 10 odstotkov – samo Bolgarija je še za nami, smo pričakovali, tudi glede na epidemiološko sliko, da se bodo odprle praktično vse tehnične skupine blaga," je dejala Mariča Lah , predsednica Trgovinske zbornice. Takšno odločitev vlade obžaluje in pravi, da pričakujejo, da se bo to zgodilo v začetku prihodnjega tedna. "Sploh glede na to, da vlada vzporedno s tem nadaljevanjem zapiranja ni sprejela nekaterih novih ukrepov, s katerimi bi pomagala trgovini, da ohranja svojo kondicijo," je dejala Lahova.

Meh: Naši obrtniki in podjetniki si želijo delati

Z delom bodo lahko pričele tudi vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske in avtokleparske delavnice in delavnice za popravilo koles ter premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev. Ne pa tudi denimo avtopralnice, ki bodo še naprej zaprte.

V Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) pozdravljajo, da se je sproščanje sploh začelo. A vseeno niso povsem zadovoljni, saj so od vlade pričakovali, da se bodo odprle vse storitvene dejavnosti. "Tako pa so se odprle le nekatere in seveda ne razumemo, zakaj se denimo avtopralnice niso odprle. Želeli bi, da nam razložijo, v čem je problem, da se ne odpirajo," je izpostavil Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice.

Tudi on meni, da bi morali odpreti vse vrste trgovin in številne druge dejavnosti, kot so denimo fotografska dejavnost, zlatarne, urarne in podobno. "Naši obrtniki in podjetniki si ne želijo toliko državne pomoči, kot si želijo delati," je poudaril.

Kot pravi Meh, pa v OZS od vlade pričakujejo, da dejavnostim, ki so zaradi ukrepov že več mesecev v celoti zaprte, nadomesti celoten promet na podlagi prometa v letu 2019. "Ker zgolj fiksni stroški več ne bodo zadoščali,"je poudaril. Prav tako pa se zavzemajo za 100-odstotno kritje čakanja na delo.

Na smučišča s hitrim testom in le znotraj svoje statistične regije

S soboto se pod določenimi pogoji znova odpirajo tudi smučišča. "Veseli smo, da se sploh odpiramo. V soboto se odpre večina večjih smučarskih centrov po Sloveniji. Odpira se Rogla, Mariborsko Pohorje, Krvavec, Kope, Golte in vsi ostali centri, ki so pripravljeni na smuko," je dejal Boštjan Paradiž, podpredsednik Združenja žičničarjev.

A obiskali jih bodo lahko le prebivalci tiste statistične regije, kjer se določeno smučišče nahaja. Pa še to le, če bodo imeli negativen rezultat hitrega testa. Hitri testi pa za otroke do 12 leta niso potrebni. Kako pa bo v praksi potekalo testiranje? "Kdor bo lahko na smučišču zagotovil hitre teste, jih bo zagotovil. V našem konkretnem primeru jih bomo zagotovili. Vkolikor pa jih nekdo ne bo mogel zagotoviti, pa se lahko poslužujejo veljavnih hitrih testov, ki so opravljeni v Republiki Sloveniji v zadnjih 24 urah," je pojasnil Paradiž.

Sicer pa bo spet dovoljeno tudi obratovanje knjižnic, muzejev in galerij, seveda pod strogimi pravili. Povsod pa ostaja omejitev strank oziroma obiskovalcev na kvadraturo. V zaprtih prostorih mora biti za vsako stranko na voljo 30 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico pa velja omejitev 10 kvadratnih metrov na osebo.