Tonin o sproščanju ukrepov: Kar smo napisali za oranžno fazo, drži

Vlada se je na sredini večerni seji seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu z načrtom sproščanja pripravijo odloke, ki bodo obravnavani na današnji seji, so v sredo sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v torek v Sloveniji še nekoliko znižalo in znaša 827. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 864 covidnih bolnikov. Vladni načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 določa, da država preide v oranžno fazo, ko je sedemdnevno povprečje okuženih pod 1000 in je tudi hospitaliziranih manj kot 1000 bolnikov s covidom-19.

Obrambni ministerMatej Tonin je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je vesel, da smo številke spravili na nižje ravni in da je Slovenija dosegla oranžno fazo, za kar se je ljudem zahvalil. Obljubil je, da se bo vlada držala semaforja, ki ga je postavila. "Danes so bili dogovorjeni detajli, čez noč in jutri dopoldne se bodo pripravili čistopisi odlokov, jutri se bodo na vladi ti odloki sprejeli, nato pa jih bodo moji kolegi podrobno predstavili."

Na vprašanje, ali to pomeni, da se bo sprostilo vse, kar je predvideno v oranžni fazi, je odgovoril: "Vladna beseda velja in kar smo zapisali za oranžno fazo, drži."

Glede tega, ali bo policijska ura ostala, pa je dejal: "Sami veste, da policijska ura ni v oranžnem semaforju, ampak v rumenem."

Glede na vladni načrt bi se v oranžni fazi lahko v šole vrnili preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C, na fakultetah bi lahko spet izvajali izpite in seminarje za do 10 ljudi, odprle bi se nekatere dodatne servisne dejavnosti ter trgovine, po načrtu pa bi ta faza že lahko prinesla tudi zbiranje do 10 oseb in odpravo prepovedi prehajanja občinskih meja.