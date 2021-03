Nas čakajo strožji ukrepi? Šole bodo verjetno ostale odprte

Kot zadnji so se v srednje šole vrnili dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov.

Pozno popoldne se je sestala vladna strokovna skupina za covid-19, ki je razpravljala o aktualnih epidemioloških razmerah. Slednje se še naprej slabšajo, po oceni strokovnjakov pa se je tudi pri nas začel tretji val epidemije. Ali nas torej čakajo strožji ukrepi?

Uradnih informacij, kaj bo skupina v sredo predlagala vladi, danes nismo dobili, saj je vladna služba za odnose z javnostmi odločila, da izjav na to temo ne bo. Po naših neuradnih informacijah pa se je skupina danes seznanila s stanjem v šolah. Skupno stališče naj bi bilo, da lahko šole ostanejo odprte. Člani se niso pogovarjali o omejitvah zbiranja ljudi, so pa pretresali policijsko uro. Glavno vprašanje je, ali bi bilo smiselno ta ukrep ukiniti.

Tako vodja strokovne skupineMateja Logar kot direktor NIJZMilan Krek sta sicer v preteklih dneh povedala, da so šole prioriteta, sta pa namignila na možnost zaostrovanja ukrepov na drugih področjih. Logarjeva je omenila, da bi zapirali dejavnosti, ki so za gospodarstvo in splošno počutje ljudi manj pomembne. "Najprej bomo preverili, katere regije ne izpolnjujejo več pogojev za rumeno fazo, in jih najverjetneje zapirali," je dejala.