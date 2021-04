Kateri ukrepi se bodo sproščali v posamezni fazi?

Vlada je spremenila semafor sproščanja ukrepov. Katere novosti prinaša? Glede na trenutne epidemiološke podatke bo vlada danes sprejela ukrepe, ki veljajo v rdeči fazi. Ta prinaša odpravo policijske ure, znova se odpirajo muzeji, knjižnice in smučišča. Ko bomo izpolnili pogoje za oranžno fazo, se bodo lahko odprle terase gostinskih lokalov, sproščeno bo tudi gibanje med regijami.

icon-expand Vladni semafor sproščanja ukrepov FOTO: Vlada RS

Vladni semafor vključuje pet faz – črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Črna faza V črni fazi, ko je sedemdnevno povprečje okužb nad 1350, v bolnišnicah pa je več kot 1200 bolnikov, veljajo najstrožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. To vključuje omejitev gibanja v nočnem času, obratovanje javnega prometa v omejenem obsegu, odprte so le nujne trgovine, lekarne, pošte in banke. V črni fazi šolo obiskuje prva triada, odprti so vrtci, ostali učenci se šolajo od doma. Dovoljene so brezkontaktne športne aktivnosti na prostem ter individualna vadba in vadba družin.

Rdeča faza V rdeči fazi se nahajamo, ko sedemdnevno povprečje okužb znaša manj kot 1350, hospitaliziranih pa je manj kot 1200 bolnikov. V tej fazi so v celoti odprte osnovne šole, prav tako tudi vrtci, srednješolci pa se šolajo po modelu C. Na fakultetah so dovoljeni izpiti in seminarji za največ 10 ljudi. Odprti so muzeji, knjižnice, galerije, nekatere servisne storitve in trgovine. Dovoljena je brezkontaktna športna vadba v skupini do 10 ljudi na priporočeni razdalji. Odpirajo se dijaški domovi, dovoljen je individualen pouk v glasbenih šolah. Znova se odpirajo smučišča.

icon-expand Terase gostinskih lokalov se odpirajo v oranžni fazi. FOTO: Damjan Žibert

Oranžna faza V oranžni fazi smo, ko je povprečno število okužb v sedmih dneh manj kot 1000, prav tako je hospitaliziranih manj kot 1000 pacientov. Takrat se dovoli pouk tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi. Odprte so vse trgovine in terase gostinskih vrtov. Znova se odpirajo tudi študentski domovi, sprosti se gibanje med regijami.

Nov semafor bo začel veljati 12. aprila.

Rumena faza Rumena faza nastopi, ko je povprečno število okužb v sedmih dneh manjše od 600, hospitaliziranih pa je manj kot 500 bolnikov. V tej fazi se sproščajo turistične nastanitve, pouk v srednjih šolah in na fakultetah poteka brez omejitev. Zelena faza Zadnja faza je zelena. Takrat sedemdnevno povprečje okužb znaša manj kot 300. Vlada bo v tej fazi odpravila vse omejitve v državi, veljali bodo splošni higienski ukrepi. Še naprej pa bo v veljavi prepoved obratovanja barov in diskotek.