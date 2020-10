Umrli prostovoljec ni prejemal cepiva proti covidu-19

Testiranje cepiva za covid-19, ki sta ga razvili AstraZeneca in Oxfordska univerza, se bo nadaljevalo, poroča BBC . Potem, ko so po smrti brazilskega prostovoljca testiranje ustavili, so po natančni preučitvi smrti ugotovili, da pomislekov glede varnosti ni. Brazilske zdravstvene oblasti sicer niso podale podrobnosti o smrti, saj so se sklicevale na zaupnost, so pa z Univerze v Oxfordu sporočili, da "natančna ocena" ni pokazala nobenih pomislekov glede varnosti. Kot piše BBC , naj prostovoljec ne bi prejel cepiva. Dejansko cepivo dobi med testiranjem namreč le približno polovica prostovoljcev, medtem ko druga skupina prejme obstoječe licenčno cepivo proti meningitisu. Kaj prejme posameznik, ne ve niti sam niti njegova družina. Primerjanje obeh skupin pa raziskovalcem omogoči primerjavo rezultatov, da lahko preverijo, ali je cepivo učinkovito.

AstraZeneca posameznih primerov ne komentira, so sporočili, so pa potrdili, "da so bili upoštevani vsi zahtevani postopki pregleda". "Preiskovalci testiranj, neodvisni odbor za nadzor varnosti in regulativni organi skrbno ocenijo vse pomembne zdravstvene dogodke," so sporočili. "Te ocene niso povzročile pomislekov glede nadaljevanja tekoče študije."

Cepivo AstraZeneca in Oxfordske univerze bi tako lahko bilo eno prvih cepiv, ki bi prišlo na trg. Uspešno je namreč prestalo fazo 1 in fazo 2, medtem ko se testiranje faze 3 izvaja na prostovoljcih iz Združenega kraljestva, Brazilije in Indije. Testiranje cepiva so prejšnji mesec ustavili zaradi poročil o neželenih učinkih pri bolniku iz Združenega kraljestva, vendar so se nadaljevali nekaj dni pozneje, ko se je zdelo varno nadaljevati. Testiranje faze 3 v ZDA ostaja na čakanju, dokler tamkajšnji regulator ne opravi lastno oceno. Je pa Bloomberg v sredo citiral visokega uradnika, ki je dejal, da pričakuje, da se bodo testiranja v ZDA ponovno začela konec tedna.

Medtem je brazilska zdravstvena uprava Anvisa sporočila, da je bila o smrti brazilskega prostovoljca obveščena 19. oktobra. Brazilski mediji poročajo, da je bil prostovoljec 28-letni zdravnik, ki je umrl zaradi zapletov s covidom-19. Pravijo, da je zdravnik delal z okuženimi bolniki, a Anvisa tega ni javno potrdila. Univerza v Oxfordu je v izjavi zapisala: "Vsi pomembni zdravstveni dogodki, ne glede na to, ali so prostovoljci v kontrolni skupini ali prejemajo cepivo proti covidu-19, se neodvisno pregledajo. Tako neodvisni pregled kot brazilski regulator sta priporočila nadaljevanje testiranja."