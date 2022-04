Kje je zaradi pandemije največ preseženih smrti?

V času epidemije je bilo vprašanje, ali so ljudje umrli s covidom ali zaradi njega, ena najbolj perečih debat, saj je vlada na podlagi hospitalizacij sprejemala omejitvene ukrepe. Rezultati domačih in tujih analiz kažejo, da je večina bolnikov umrla prav zaradi koronavirusne bolezni. V ugledni britanski medicinski reviji The Lancet so objavili analizo, v katerih državah je bilo zaradi pandemije največ presežnih smrti. Čeprav je bila Slovenija po številu okuženih v svetovnem vrhu, pa se glede presežnih smrti uvršča v evropsko sredino.