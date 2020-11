Umrlo že več kot četrt milijona Američanov s covidom-19

Podatki Univerze Johns Hopkins kažejo, da so v ZDA od izbruha virusa zabeležili že 250.029 smrti zaradi okužbe s covidom-19 in 11,5 milijona primerov. Tako število primerov kot smrti je najvišje na svetu.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravstvo Anthony Fauci je za BBC dejal, da gredo ZDA "v napačno smer v zelo kočljivem času", z vse hladnejšim vremenom se bo vedno več ljudi zbiralo v notranjih prostorih. Opozarja, da bo vse večje število novih primerov vodilo v vse več novih smrtnih žrtev. Konec marca letos, ko je bilo v državi potrjenih 2200 smrtnih žrtev zaradi covida-19, je Fauci napovedal, da bi pandemija lahko terjala vsaj 200.000 življenj.

V številnih zveznih državah je število novih dnevnih primerov v porastu, skupno pa ZDA v zadnjem tednu beležijo najvišje številke dnevnih okužb doslej. Zvezne oblasti tako sprejemajo posamezne ukrepe za zajezitev širjenja virusa.

Mesto New York, središče pandemije v ZDA spomladi, je tako že zaukazalo zaprtje šol, ukrep je stopil v veljavo danes. Ves pouk se bo tako izvajal na daljavo. Šole so svoja vrata tu odprle pred le osmimi tedni. Zaprtje šol so sicer že sprejeli v Bostonu in Detroitu. Župan New Yorka Bill de Blasio je ob tem dejal, da "nihče ni srečen ob tej odločitvi", a da se morajo držati varnostnih standardov, ki so jih vzpostavili. Poudaril je, da se bodo učenci vrnili v šolske klopi takoj ko bo to mogoče.

Že pretekli teden so v mestu sprejeli nove ukrepe, vsi bari in restavracije se morajo zapreti ob 22.00, zasebna druženja so omejena na 10 ljudi. Podobne ukrepe sprejemajo tudi drugod po državi. V zveznih državah Minnesota in Kentucky restavracije in bari ne smejo več streči hrane v notranjih prostorih. Vse več držav zapoveduje nošenje zaščitnih mask.

V bolnišnicah se zaradi okužbe trenutno zdravi skorajda 77.000 Američanov, poroča AP. Preobremenjene bolnišnice se vse težje spopadajo z velikim prilivom bolnikov, začasne oddelke za zdravljenje pacientov s covidom pa tako vzpostavljajo v kapelah, čakalnicah, hodnikih, celo v parkirni hiši, kot so to storili v Renu v Nevadi. Zdravstveno osebje je prav tako preobremenjeno in izčrpano.