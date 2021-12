Univerza v Oxfordu postala žarišče okužb s covidom-19

Kot je pojasnila namestnica rektorja, je velik del pozitivnih okuženih z novo različico omikron. Verjamejo, da je ta različica bolj nalezljiva od drugih. Število aktivnih primerov je v enem tednu naraslo za 33 odstotkov, omikron pa so prvič potrdili 30. novembra. "Prav zaradi naraščajočega števila okužb je bila univerza označena za covidno žarišče," je pojasnila Richardsonova.

Osebje univerze zdaj spodbujajo, če se le da, naj delajo od doma, maske nosijo tudi v zaprtih prostorih in se cepijo. Poleg tega so jim naročili, naj odpovedo vse božične zabave in skupinska kosila.

Univerza v Oxfordu je z okoli 15.000 zaposlenimi in več kot 24.000 študenti največji delodajalec v Oxfordshireu. V izjavi za BBC je univerza dejala, da sta zdravje in dobro počutje študentov njena prioriteta. Predstavniki univerze so dejali, da ves čas sodelujejo z zdravstvenimi organi in upoštevajo njihove nasvete.