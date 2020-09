Unovčenih že za 100 milijonov turističnih bonov

Iz Kamnika so poročali o občanu, ki je rezerviral letovanje v Portorožu in za to nameraval izkoristiti turistični bon. A je bil pri rezervaciji od turističnega podjetja obveščen, da je njegov bon že izkoriščen. Ker bona oškodovanec sam ni koristil, prav tako ni vedel, kdo bi ga v njegovem imenu, je zadevo naznanil policiji. Policijska postaja Kamnik je potrdila, da so prijavo občana obravnavali, zbirajo obvestila, o vseh znanih okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

"Nekateri postopki so še v teku, prav tako so v teku še novi nadzori, zato vam trenutno več podatkov ne moremo posredovati ," so prejšnji teden na inšpektoratu povedali za STA. So pa razkrili, da obravnavajo tudi primere sumov neopravljene storitve na območju celotne Slovenije, kjer postopki še niso zaključeni.

Tržni inšpektorat je do začetka prejšnjega tedna prejel 61 prijav domnevnih nepravilnosti pri unovčevanju turističnih bonov. Opravil je 129 nadzorov, pri čemer je v tretjini primerov postopek že ustavljen. Izrekel je več opozoril zaradi ugotovljenih manjših nepravilnosti, natančneje 39 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in osem opozoril po zakonu o prekrških.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je konec avgusta glede možnosti podaljšanja veljavnosti bonov v prihodnjo pomlad izpostavil, da so napori trenutno usmerjeni v spodbujanje ljudi, da turistične bone porabijo do konca leta. Ker je Slovenija destinacija za vse letne čase, je prepričan, da bodo upravičenci bone unovčevali tudi jeseni.

V preteklih dneh so se iz opozicije pojavili pozivi vladi, naj bone podaljša vse do februarja prihodnje leto. Poleg tega menijo, da bi morali bone razširiti tudi na druge dejavnosti. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je pred dnevi v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da trenutno na ministrstvu ne razmišljajo o podaljšanju bonov, a predlogu ne nasprotujejo. Počakali bodo do konca jesenskih počitnic, ko bodo naredili analizo. Ugotavljali bodo, ali je bil ukrep dovolj dober in ali ga je treba še prilagoditi. Če se bodo odločili za podaljšanje bonov, bodo to sporočili proti koncu leta.

Portoroški turizem kljub covidu-19 poleti dosegel lanske rezultate

Epidemija covida-19 ni poslabšala poletne sezone v Portorožu in Piranu, saj so tako julija kot avgusta dosegli lanske rezultate. Avgusta so v piranski občini zabeležili več kot 94.000 prihodov gostov oz. dva odstotka več kot avgusta lani. Turisti so ustvarili skoraj 356.000 prenočitev, kar je odstotek več v primerjavi z lani.

Skoraj polovico nočitev so ustvarili v hotelih, kjer pa je bilo zaradi štirih zaprtih hotelov, ki predstavljajo 16 odstotkov vseh hotelskih ležišč na destinaciji, v primerjavi z lani realiziranih "le" 84 odstotkov hotelskih prenočitev. Zato pa so v drugih vrstah nastanitev v povprečju zabeležili za petino več nočitev kot lani, so sporočili iz Turističnega združenja Portorož.

Kot je znano, po koncu epidemije za razliko od ostalih hotelov v Portorožu svojih vrat niso odprli v kompleksu hotelov Metropol v lasti hrvaške družbe Hoteli Cavtat.

Sicer v portoroškem združenju ugotavljajo, da so tudi avgusta prevladovali slovenski gostje, ki so ustvarili dve tretjini vseh nočitev v občini. V primerjavi z lani je bilo domačih nočitev kar 178 odstotkov več. Avgusta je v primerjavi z mesecem prej na destinaciji dopustovalo več Nemcev in Italijanov. Med tujimi gosti prednjačijo Nemci, sledijo Avstrijci, Madžari in Italijani. Med slednjimi beležijo tudi največji upad nočitev, saj so jih v primerjavi z lani ustvarili kar 71 odstotkov manj. Najmanjši upad, le za 18,5 odstotka, je med nemškimi gosti.

V prvih osmih mesecih letošnjega leta so v Portorožu in Piranu dosegli dobrih 918.000 prenočitev oz. dve tretjini lanskega rezultata. Prav tako občina Piran še vedno močno vodi po številu unovčenih turističnih bonov. Do 23. avgusta je bilo tako unovčenih 86.816 bonov v vrednosti 13,3 milijona evrov.

Tudi septembrski rezultati so zelo spodbudni. V prvi polovici meseca so v hotelih zabeležili več kot 70.000 nočitev, kar je za odstotek več kot lani. Skoraj tri četrtine hotelskih nočitev so ustvarili domači gosti.