UNWTO: Pandemija turizmu v petih mesecih odnesla 272 milijard evrov

Organizacija je sporočila, da se je zaradi ukrepov, ki so jih države sprejele za zajezitev širjenja koronavirusa, samo maja število prihodov tujih turistov po svetu na letni ravni zmanjšalo za 98 odstotkov. V prvih petih mesecih letih se je število prihodov tujih turistov na letni ravni zmanjšalo za 56 odstotkov.

Zadnje številke po besedah generalnega sekretarja UNWTO Zuraba Pololikašvilija kažejo, kako pomembno bo znova zagnati turizem, takoj, ko bo to varno. "Dramatičen padec mednarodnega turizma ogroža več milijonov gospodinjstev, vključno s tistimi v razvijajočih se državah," je opozoril.

Vlade po vsem svetu imajo po Pololikašvilijevih besedah dvojno odgovornost, in sicer morajo skrbeti za javno zdravje, ob tem pa zaščititi podjetja in delovna mesta. "Prav tako morajo delovati v duhu solidarnosti in sodelovanja, saj gre za skupen izziv," je izpostavil. Vlade po njegovih besedah ne bi smele sprejemati enostranskih odločitev in rušiti zaupanja, ki so ga države z velikim trudom vzpostavile.

Medtem ko se sicer turizem postopoma že vrača v nekatere države, je kazalnik zaupanja v panogi padel na rekordno nizko raven, so zapisali v UNWTO. Večina članic svetovne turistične organizacije ocenjuje, da si bo turistični sektor opomogel v drugi polovici prihodnjega leta, nekatere članice pa računajo, da bo se bo trend obrnil že v prvih šestih mesecih 2021.