Upad hospitaliziranih, nekatere bolnišnice zapirajo covid oddelke

Število obolelih s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se pri nas še naprej zmanjšuje. Po zadnjih podatkih je hospitaliziranih 436 covidnih bolnikov. Kakšna je zdaj strategija države? Bolnišnice Brežice, Izola in Ptuj niso več covid bolnišnice, ostale pa so prepolovile število postelj za paciente s to boleznijo. Na številnih oddelkih se delo zato vrača v stare tirnice.

V bolnišnici Petra Držaja je na vrhuncu epidemije ležalo 110 bolnikov s covidom-19, danes jih zdravijo 40. Revmatološki oddelek se je zaradi tega takrat preselil v glavno stavbo kliničnega centra. "Seveda ni šlo brez žrtev. Zmanjšan je bil klinični oddelek, tako prostorsko kot kadrovsko. Omejili smo se na obravnavo tistih bolnikov, ki so imeli akutne težave, med tem, ko smo morali kontrolne preglede zdesetkati," pove predstojnik za revmatologijo na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Žiga Rotar. Ko se je število covidnih bolnikov začelo zmanjševati, so po temeljitem razkuževanju sob prostore dobili nazaj. Še vedno pa del njihovega osebja dela na covid oddelkih. PREBERI ŠE V petek potrjenih 847 okužb, delež pozitivnih testov 22,3-odstoten Umirjanje epidemije se pozna tudi v urgentnem centru Jesenice. "Na dan sprejmemo kakšnih pet pacientov s covidom. Zagotovljene imamo tri postelje za bolnike s covidom, ostalo pa je enako kot pred koronavirusom," opiše Robert Carotta, koordinator za bolnišnične postelje. PREBERI ŠE Bolnišnice zapirajo covidne oddelke in kader preusmerjajo v redne programe Več kot 14.000 pacientov je bilo doslej zaradi covida-19 sprejetih v bolnišnico. Najbolj polne so bile 27. novembra lani, ko jih je bilo hospitaliziranih 1324, od konca januarja pa se število hudo bolnih zmanjšuje. Izolska, ptujska in brežiška bolnišnica zato niso več covid bolnišnice. "Trenutno smo na dobrih 400 postelj, če dodatno pademo pod 400, se bodo lahko izključili iz sistema tudi na Jesenicah, v Slovenj Gradcu in Novi Gorici," dodaja koordinator. Ne glede na to, da nekatere bolnišnice ne bodo več sprejemale bolnikov s covidom-19, pa morajo vsi urgentni centri ohraniti tako imenovano rdečo cono. "S tem je zagotovljena nemotena obravnava vseh covid pacientov v vseh regijah," še pove Carotta in doda, da je narejen tudi ključ po katerem se nato razvozi bolnike. V primeru nenadnega porasta pacientov, pa mora vsaka bolnišnica covid oddelek zagotoviti najkasneje v 48 urah.