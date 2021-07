Upada zanimanje za cepljenje. Ministrstvo poziva: 'Ključno je, da se cepimo sedaj'

Analitiki ugotavljajo, da upada zanimanje za cepljenje, saj smo padli na marčevsko raven. Če smo maja v enem tednu cepili več kot 71.000 oseb, smo jih v zadnjem tednu okoli 23.000. Minister za zdravje Janez Poklukar je Slovence ponovno pozval k cepljenju, saj je dejal, da "moramo v juliju in avgustu doseči čim večjo precepljenost". Tako se bomo lahko vrnili v neko normalno življenje, je še dodal.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob obisku Zdravstvenega doma Radeče dejal, da "smo vsi na istem čolnu". "Vsi imamo dvome, vsi imamo vprašanja, toda ključno sedaj je, da se vsi cepimo." Dodal je, da se je tudi sam cepil. "Cepil sem se, ker verjamem, da so vsi iz stroke spoštovanja vredne osebe, ki so s svojim dosedanjim delom na področju znanosti in raziskovanja pokazali, da lahko zaupamo njihovim ugotovitvam."

icon-expand Ministrstvo za zdravje poziva k cepljenju FOTO: Shutterstock

Spomnil je, da je ključen datum 23. avgust, ko se končuje, razen za izjeme, brezplačno hitro testiranje. "Ta datum je čas, dokler lahko vsi pridobimo status cepljenje osebe," je dodal. "Ključno je, da se cepimo sedaj. V juliju in avgustu moramo doseči čim večjo precepljenost, saj so jesenski in zimski časi bolj naklonjeni virusu. Zato moramo zdaj delovati preventivno." Ta trenutek je prednostna naloga ministrstva in NIJZ, "da dosežemo zadostno precepljenost do jeseni". Dodal je še, da se bomo s cepljenjem in ostalimi ukrepi, kot je spoštovanje pravila PCT, lahko vrnili v neko normalno življenje.

Soustanovitelj Sledilnika covid-19 Luka Renko je zaskrbljen, saj pravi, da zanimanje za cepljenje še naprej upada. V zadnjem tednu je prvi odmerek prejelo 23.688 oseb. Toliko oseb smo v enem tednu precepili februarja in v začetku marca, s cepljenjem pa smo začeli v tednu po božiču in tik pred novim letom. Največ oseb pa smo cepili v tednu od 16. do 23. maja, ko se je cepilo 71.455 oseb. Trend upadanja je opazen v mesecu juliju.

"Posledično smo na repu držav EU v precepljenosti starejših od 50 let," še opozarja Renko. Družbo na dnu lestvice nam delajo še Poljska, Estonija, Litva, Hrvaška, Slovaška, Latvija, Romunija in Bolgarija. Na vrhu pa so Danska, Španija, Portugalska, Norveška, Belgija, Švedska, Finska in Malta. "Zelo slabi obeti za ponovno rast novih primerov z različico delta, posledično pritisk na bolnišnice."

icon-expand Odstotek cepljenih po starosti FOTO: ECDC

Po podatkih NIJZ je sicer pri nas z enim odmerkom cepljenih 897.072 oseb, kar je 43 odstotkov, polno cepljenih pa je 788.973 oseb (37 odstotkov). Ministrstvo za zdravje je zapisalo, da bo cepljenje proti covidu-19 pripomoglo, da bomo spet v polni meri zagnali vsa področja življenja. "Ključno je, da zaščitimo svoje zdravje ter tudi zdravje svoje družine, prijateljev, sosedov, znancev in sodelavcev." Slovenija želi s cepljenjem proti covidu-19 doseči tri cilje: - zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, - zmanjšati število hospitalizacij, - zaščititi prebivalce, ki so najbolj izpostavljeni okužbam. Cepljenje je sicer brezplačno in zagotovljeno vsem, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so zavarovani. Na cepljenje se lahko naročite prek portala zVem in boste, ko boste prišli na vrsto, na cepljenje povabljeni s strani izvajalca cepljenja. Nenaročene osebe pa se lahko cepite tudi na dnevih odprtih vrat v cepilnih centrih oziroma na lokacijah izvedbe cepljenja z mobilnimi cepilnimi enotami.