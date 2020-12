Upokojenci z nizkimi pokojninami bodo solidarnostni dodatek prejeli 11. januarja.

Prejemniki pokojnin v višini do 510 evrov bodo prejeli 300 evrov dodatka, upokojenci s pokojnino med 510,01 evra in 612 evrov bodo dobili 230 evrov, tistim s pokojnino med 612,01 in 714 evrov pa pripada 130 evrov dodatka.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do dodatka upravičeni še brezposelni prejemniki invalidskih nadomestil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo decembra ne presega 714 evrov, so sporočili iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Spomnimo: DZ je sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, sprejel v torek, v sredo pa je bil objavljen v uradnem listu. Prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa tako kot prvi protikoronski zakon tudi dodatke za najranljivejše skupine prebivalstva.