Bodo upokojenci smeli avtobuse in vlake uporabljati le ob določenih urah?

V Sindikatu upokojencev Slovenije so se ostro odzvali na novico, da naj bi vlada nameravala upokojencem in starejšim omejiti uporabo javnega prevoza na ure, ko ni prometne konice. Uredba, ki jo pripravljajo na ministrstvu za infrastrukturo, po njihovih informacijah čaka na medresorsko usklajevanje.

Prepričani, da bi bila uredba vsebinsko in etično nesprejemljiva ter diskriminatorna do velikega dela slovenske družbe, od ministra Jerneja Vrtovca zahtevajo, naj jo takoj umakne iz obravnave. Če bo sprejeta, pa jo nameravajo poslati v presojo ustavnemu sodišču.

" Če je človek star, še ne pomeni, da nima obveznost, da je izključen iz družbe in da potrebuje javni prevoz samo takrat, ko ga drugi ne potrebujejo. Takšno razmišljanje je nezaslišano ," so zapisali v izjavi za javnost. Opozorili so, da bi tovrstnem ukrep " po krivici prizadel številne starejše, ki lahko pridejo do zdravnika (samo pomislimo, koliko starejših se vsak dan vozi v UKC Ljubljana in UKC Maribor), banke, zavarovalnice, sodišča, upravne enote, različnih zavodov in drugih uradov samo z javnim prevoznim sredstvom ". Številni starejši, ki nimajo svojega avtomobila, brez javnega prevoza ne morejo niti do trgovine ali po drugih opravkih, dodajajo, obenem pa spominjajo (in opominjajo), da številni ostajajo družbeno aktivni, da imajo obveznosti, sestanke, srečanja ...

Na ministrstvu za infrastrukturo so na naša vprašanja odgovorili, da pripravljajo "uredbo v zvezi z javnim prevozom, ki bi ranljivi starejši generaciji omogočila, da najnujnejše poti opravijo z manj stiki z ostalimi". "Zavedamo se, da gre za kompleksno in občutljivo tematiko, ki odpira številne pravne in strokovne dileme, zato bo potrebno temeljito usklajevanje, preden bo predlog uredbe nared za obravnavo in sprejem na vladi ter potem komuniciranje v javnosti," so dodali.

Odločitev o pripravi ukrepa je bila sicer sprejeta na seji vlade 17. septembra. "Pripravljeni bodo ukrepi, vezani na delovanje mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, s ciljem zaščite najbolj ranljivega dela populacije," so takrat sporočili.

O načrtovanem ukrepu je prva poročala Televizija Slovenija. Po njihovih podatkih naj bi uredba zajemala rojene pred letom 1960.

Na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) medtem že nekaj časa imetnike brezplačnih vozovnic za upokojence, osebe starejše od 65 let, invalide in vojne veterane pozivajo, naj v času jutranje in popoldanske konice potujejo samo, če je to res nujno.