'Uporaba pogoja PCT na sodiščih onemogoča izvrševanje sodne oblasti'

Po navedbah sodniškega društva zato stranke sodnih postopkov z odlokom vlade, ki je podzakonski akt izvršilne veje oblasti, ne morejo biti onemogočene v uresničevanju svojih ustavnih pravic.

Kot so spomnili v izjavi za javnost, odlok vlade določa, da morajo pogoj PCT za opravljanje dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Prav tako je določeno, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v navedenih okoljih. Določene so tudi izjeme, med katerimi pa ni zaslediti strank in drugih udeležencev sodnih postopkov, so opozorili v sodniškem društvu.