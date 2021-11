Upravičencem z odrejeno karanteno na domu 250 evrov povračila

Vlada je sprejela sklep, da se upravičencem povrne delno izgubljeni dohodek zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, kot so obveznost varstva otroka zaradi odrejene karantene in druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, če dejavnosti ne more opravljati in organizirati na domu. Višina zneska je 250 evrov za vsako karanteno ali višjo silo, a ne več kot 750 evrov na mesec, in velja za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021.

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o soglasju k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Predlogi amandmajev se nanašajo na spremembo roka za izplačilo povračila izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021, ki je enoten. Upravičencu se povrne delno izgubljeni dohodek zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, če dejavnosti ne more opravljati in organizirati na domu. Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako karanteno ali višjo silo zaradi obveznosti varstva otroka. V enem mesecu lahko upravičenec prejme največ 750 evrov. Med upravičene razloge pa ni vključena višja sila zaradi zaustavitve javnega prevoza ali zaradi zaprtja mej. Tovrstna razloga tudi nista bila vključena v dosedanje predpise, ki so urejali istovrstno upravičenje za samozaposlene, družbenike in kmete. Povračilo mora biti izplačano najpozneje do 15. februarja 2022. Možno je podaljšanje upravičenega obdobja za šest mesecev, in sicer na podlagi sklepa vlade v okviru nove dovoljene sheme državnih pomoči, so sporočili z vlade.