Od torka bodo upravne enote delovale kot pred 1. aprilom

"Upravne enote bodo število zaposlenih prilagodile potrebam delovnega procesa ter potrebam strank, pri čemer morajo pri izvajanju del in nalog enako striktno kot doslej upoštevati vse druge ukrepe za zajezitev epidemije covida-19."

Danes pa so s pristojnega ministrstva za javno upravo sporočili, da omejitev na 20 odstotkov zaposlenih uslužbencev za upravne enote ni potrebna, načelniki kot predstojniki organov pa morajo pri organizaciji dela upoštevati vrsto in naravo nalog organa.

Spomnimo, da je v petek vlada predstojnikom organov državne uprave naložila, da morajo v obdobju od vključno 12. aprila 2020 do vključno 18. aprila 2021 zagotoviti, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev.

Stranke se morajo še vedno praviloma predhodno naročiti za obisk upravnih enot zavoljo urejanja upravnih zadev; bodisi po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote ali s posredovanjem naročila po običajni pošti, kar še zlasti velja za velike upravne enote oziroma Upravno enoto Ljubljana.

Nenaročene stranke sprejemajo zgolj za urejanje nujnih zadev, katerih ureditve ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Število prisotnih strank oziroma obiskovalcev v prostorih, hodnikih, predprostorih in avlah je omejeno. Plačilni promet se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic oziroma brezgotovinsko. Prav tako so obvezni nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok in spoštovanje varnostne medsebojne razdalje, še sporočajo z ministrstva.