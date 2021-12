Sodniki zavrgli pobudo za oceno ustavnosti odloka o prepovedi prodaje blaga in storitev

Kot pojasnjujejo na Ustavnem sodišču, je pobudnica – družba Kik Textilien und non-food iz Maribora – prek odvetnika izpodbijala nekatere določbe Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Zatrjevala je, da sta v neskladju z Ustavo, Odlok pa tudi v neskladju z ZNB in Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence. Predlagala je, naj ju Ustavno sodišče razveljavi.

Ustavno sodišče je že presojalo ustavnost izpodbijanih določb ZNB in ugotovilo, da so v neskladju z Ustavo. Gre za člene, ki prepovedujejo oz. omejujejo gibanje, zbiranje na javnih mestih in promet posameznih vrst blaga in izdelkov. S tem je torej že odločilo tako, kot je predlagala pobudnica. "Morebitna ugoditev pobudi torej ne bi privedla do izboljšanja njenega pravnega položaja. To pa pomeni, da ni izpolnjena procesna predpostavka za presojo ustavnosti izpodbijanih določb ZNB. Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo," so pojasnili.