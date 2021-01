Ustanovitelj BioNTecha: Natančno se spomnim trenutka, ko smo ugotovili, da cepivo deluje

Čeprav pravi, da velik uspeh ne bo spremenil njegovega življenja, pa priznava, da se bo vedno natančno spomnil trenutka, ko je bilo jasno, da cepivo deluje.

"Bila je nedelja zvečer, 8. novembra. Ravno sem se vračal s smučanja, ko me je poklical naš izvršni direktor Ugur Sahin in mi povedal. Začutil sem neskončno olajšanje in globoko veselje. Zame je to vrhunec dolgega življenja raziskovalca, trenutek, ko lahko na koncu resnično pomagaš," pravi.

Raziskovalno delo je potekalo pod velikim pritiskom, pričakovanja so bila velika, še ime projekta je bilo "svetlobna hitrost". A po drugi strani cepivo ni bilo zares razvito s svetlobno hitrostjo. "Nadgradili smo lahko več kot 20 let izkušenj s cepljenjem na področju raka. Ugotovili smo, da je metoda cepiva mRNA boljša od drugih tehnologij cepljenja. Izdelava cepiva RNA ni samo hitrejša, ampak tudi učinkovitejša. Pridobili smo dragocene izkušnje z individualiziranim cepljenjem tumorjev, kjer morate biti hitrejši od raka,"razlaga.

Sicer pa se je tekom kariere naučil dela pod pritiskom: "Razvoj poteka izjemno skrbo, vsi predpisi in specifikacije pa se izvajajo z maksimalnim upoštevanjem varnosti pacientov. Nekateri se zaradi zelo kratkega obdobja opazovanja bojijo morebitnih dolgoročnih posledic. Mi in drugi imamo več kot 10 let izkušenj s cepljenjem z mRNA. In to brez kakršnih koli neželenih dolgoročnih učinkov."

Daljšanje časovne razdalje med odmerkoma odsvetuje

Dotaknil se je tudi ideje držav - med njimi Velike Britanije - da bi najprej čim več ljudi cepili s prvim odmerkom cepiva, ki ga zdaj izdelujejo skupaj s Pfizerjem. To pa seveda pomeni, da ne bi upoštevali časovne razdalje med odmerkoma, ki jo je proizvajalec postavil pri treh tednih in na podlagi tega tudi ugotovil stopnjo zaščite: "Sem zelo previden in ne bi tvegal in odstopal od preverjenih procesov."

A cepljenje je tekma s časom - tudi zaradi pojava novih mutacij virusa. Ali se lahko razvije mutacija, pred katero cepivo Pfizer-BioNTech ne bo ščitilo? "To ni zelo verjetno, ker je cepivo usmerjeno na celotno beljakovino,"pravi strokovnjak, ki sicer računa, da se bo podjetje po koncu krize vrnilo k svoji "osnovni dejavnosti" - razvoju cepiv proti boleznim kot so različni raki ali multipla skleroza.

"Cepljenje zame pomeni vrnitev v normalno življenje"

Sam se sicer še ni cepil, saj še ni prišel na vrsto. "Za nas ni nobene prednostne obravnave. Ni tako, da greš sam v proizvodnjo in dobiš ampulo. Se pa tega zelo veselim, saj cepljenje zame pomeni tudi svobodo, srečo in vrnitev v normalno življenje. Neprestano testiranje, omejitve, to, da ne smem potovati ali videti vnukov - to vpliva tudi name, saj smo tesno povezana družina, z ženo živiva aktivno življenje, rada se ukvarjava s športom in vsaj 50-krat na leto greva v opero."